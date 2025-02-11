Работали в оккупации и спонсировали войну: в Украине разоблачили экс-нардепа и его сыновей

Бывший народный депутат Украины и его сыновья вели бизнес на временно оккупированных Россией территориях (ТОТ) Луганской области, платили налоги в бюджет страны-агрессорки и получали финансовую поддержку от оккупантов. По данным источников OBOZ.UA, речь идет о нардепе Совета IV созыва Николае Гапочке и его сыновьях Владимире и Андрее – последнем уже сообщили о подозрении в коллаборационизме.

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По данным Национальной полиции, одному из сыновей экснардепа сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. А во время обысков у фигурантов изъяли более 33 миллионов гривен в разной валюте, черновые записи и доверенности на представление их интересов на ВТО.

Отмечается, что речь идет об аграрных предприятиях Гапочков в Белокуракинском районе Луганской области, которая была захвачена в 2022 году. После этого они благодаря связям в оккупационных органах власти зарегистрировали компании в соответствии с российским законодательством и продолжили выращивать и продавать сельхозпродукцию.

Чтобы остаться в бизнесе, они привлекли своих приближенных с российскими паспортами, ставшими "компаньонами" по документам, а также получили финансовую помощь в виде субсидий. В 2023-2024 годах они уплатили в российский бюджет почти 8 миллионов рублей налогов и способствовали финансированию войны против Украины.

В результате обысков по местам жительства подозреваемых было изъято 690 тысяч долларов, 87 тысяч евро и 960 тысяч гривен наличными, черновые записи, документы на транспортные средства и доверенности на представительство интересов в РФ и на ТОТ.

Кроме того, по данным OBOZ.UA, Андрею Гапочку сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, совершенном по предварительному сговору группой лиц ( ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает до 5 лет заключения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили схему легализации 23 млн грн из-за поставок товаров на оккупированные территории Луганской области. Злоумышленники, сотрудничая с государством-агрессором, использовали цифровые активы для сокрытия незаконно полученных средств.

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