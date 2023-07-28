На Закарпатье возобновили движение через реку Тересва, где накануне обрушился мост. Фото

Специалисты возобновили движение через реку Тересва в Закарпатской области. Накануне там обрушился мост.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "Движение грузового и легкового транспорта через р. Тересва возобновлено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обустройством двух временных автомобильных переправ занимались местные власти совместно со специалистами ГСЧС.

"Движение грузового (до 20 т) и легкового транспорта – восстановлено. Для дежурства на месте происшествия от ГСЧС привлечены 2 спасателя и 1 ед. техники", – добавили в пресс-службе.

Напомним, на дороге Н 09 в Бедевлянской территориальной общине в Закарпатье обрушилась часть моста через реку Тересва. Это произошло в понедельник, 24 июля, как раз тогда, когда по проезжей части ехали машины. Пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних 10, 15 и 17 лет.

Как писал OBOZREVATEL, 23 июля на Хмельнитчине в автомобильной аварии погибла целая семья из Нетешина. После столкновения Chevrolet Captiva с Ford Kuga во втором авто выжил только один из пяти человек – несовершеннолетний водительский сын.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!