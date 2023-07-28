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На Закарпатье возобновили движение через реку Тересва, где накануне обрушился мост. Фото

Ольга Ганюкова
События
1 минута
975
На Закарпатье возобновили движение через реку Тересва, где накануне обрушился мост. Фото

Специалисты возобновили движение через реку Тересва в Закарпатской области. Накануне там обрушился мост.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "Движение грузового и легкового транспорта через р. Тересва возобновлено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обустройством двух временных автомобильных переправ занимались местные власти совместно со специалистами ГСЧС.

"Движение грузового (до 20 т) и легкового транспорта – восстановлено. Для дежурства на месте происшествия от ГСЧС привлечены 2 спасателя и 1 ед. техники", – добавили в пресс-службе.

На Закарпатье возобновили движение через реку Тересва, где накануне обрушился мост. Фото
На Закарпатье возобновили движение через реку Тересва, где накануне обрушился мост. Фото
На Закарпатье возобновили движение через реку Тересва, где накануне обрушился мост. Фото
На Закарпатье возобновили движение через реку Тересва, где накануне обрушился мост. Фото

Напомним, на дороге Н 09 в Бедевлянской территориальной общине в Закарпатье обрушилась часть моста через реку Тересва. Это произошло в понедельник, 24 июля, как раз тогда, когда по проезжей части ехали машины. Пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних 10, 15 и 17 лет.

Как писал OBOZREVATEL, 23 июля на Хмельнитчине в автомобильной аварии погибла целая семья из Нетешина. После столкновения Chevrolet Captiva с Ford Kuga во втором авто выжил только один из пяти человек – несовершеннолетний водительский сын.

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