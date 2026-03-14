"Восстановление требует времени": Украина предоставила доказательства повреждения нефтепровода "Дружба" представителям десятков стран
Восстановление работы украинской части нефтепровода "Дружба" является "сложным технологическим процессом", требующим не только времени, но и специализированного оборудования. Причем ремонтные работы проводятся в условиях постоянных угроз повторных российских ударов по ветке нефтепровода, что также затягивает сроки восстановления.
Об этом 14 марта глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий рассказал иностранным дипломатам. НАК совместно с МИД Украины провели специальный брифинг для представителей иностранных дипмиссий о последствиях российских атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба".
Поврежденная "Дружба"
"Восстановление подобной инфраструктуры является сложным технологическим процессом, требующим времени, специализированного оборудования и работы в условиях постоянных угроз повторных российских ударов. Представили дипломатам исчерпывающие материалы о характере атаки и ее последствиях, в частности фото- и видеозаписи с места происшествия", – отметил Сергей Корецкий.
Участие в брифинге приняли представители 31 государства, в частности стран G7 и европейских партнеров Украины. Их также подробно проинформировали о вызовах, с которыми сталкиваются украинские энергетики.
Так, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты совершили более 400 атак на объекты группы "Нафтогаз " – и это только воздушные удары, без учета того, что происходит непосредственно на линии соприкосновения. Только в 2026 году зафиксировано уже более 30 обстрелов объектов "Нафтогаза".
"Буквально сегодня все мы стали свидетелями очередного массированного ракетно-дронового обстрела многих областей Украины и Киева. Несмотря на это, Украина остается надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы. Именно поэтому мы инициировали сегодняшнюю встречу с целью освещения реальной ситуации вокруг возобновления работы нефтепровода "Дружба", – объяснил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.
Что предшествовало
Как сообщал OBOZ.UA, нефтепровод "Дружба" сильно поврежден изнутри. Произошло это из-за горения нефти в трубопроводе после попадания российского беспилотника. Сейчас запустить трубу невозможно из-за большого количества повреждений на ней, заявлял вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания СНБО, которое состоялось еще третьего марта.
"Укртранснафта" сообщала, что нефтепровод "Дружба повредили 27-го января. Произошло это в результате целенаправленной российской атаки. После этого Украина прекратила транспортировку нефти через "Дружбу". На восстановлении работы нефтепровода категорически настаивают Венгрия и Словакия.
Напомним недавнее заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Венгрия не собирается возвращать похищенные у инкассаторской службы Ощадбанка валюту и банковское золото. Украина якобы сможет получить эти средства только после восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", заявил Орбан.
