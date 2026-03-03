Что произошло с нефтепроводом "Дружба" и реально ли его запустить: Шмыгаль раскрыл детали

Нефтепровод "Дружба" сильно поврежден изнутри. Произошло это из-за горения нефти в трубопроводе после попадания российского беспилотника. Сейчас его запустить невозможно из-за большого количества повреждений.

Об этом заявил вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль на брифинге, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина". Он был посвящен итогам заседания СНБО, которое состоялось это третьего марта.

"Большая часть внутреннего оборудования нефтепровода, разнообразные датчики и другое оборудование внутри нефтепровода была повреждена температурным режимом. Этого не видно снаружи, но это большой объем работы. Сейчас "Нафтогаз" завершает дефектацию", – сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что время восстановительных работ и средства, необходимые для ремонта, назовут после завершения дефектации. Шмыгаль уточнил, что российский дрон попал в один из крупнейших резервуаров, в котором находилось 25 тыс. куб. м нефти.

"Часть этой нефти уже в момент, когда она горела, качали в трубы, чтобы избежать большой техногенной и экологической катастрофы. Нефть фактически была в кипящем состоянии", – объяснил вице-премьер.

Что о состоянии нефтепровода думают венгры

Жолт Гернади, гендиректор венгерской нефтегазовой компании MOL, считает, что сам трубопровод "Дружба" не получил повреждений в результате российской атаки. По его словам, венгерская сторона приняла еще 35 тыс. тонн украинской нефти после российской атаки в конце января.

"Когда вспыхнул пожар, они начали закачивать украинскую сырую нефть в трубопровод из других хранилищ. Украинские коллеги попросили нас взять эту нефть, чтобы предотвратить дальнейшее обострение проблемы и распространение пожара", – сказал Жолт Гернади в интервью местному телеканалу ATV.

По его словам 35 тыс. тонн поступили в течение следующих двух-трех дней. "Давайте с чистой совестью сделаем вывод, что сам трубопровод не пострадал", – добавил глава MOL.

"Укртранснафта" сообщала, что нефтепровод "Дружба повредили 27-го января. Произошло это в результате целенаправленной российской атаки. После этого Украина прекратила транспортировку нефти через "Дружбу". На возобновлении работы нефтепровода категорически настаивают Венгрия и Словакия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Хорватия предложила Венгрии обеспечить необходимый годовой объем нефти. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, венгерское правительство отказалось от этого предложения.

