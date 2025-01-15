Vodafone закрывает один из своих тарифов: абонентов переведут на более дорогой

Мобильный оператор Vodafone анонсировал закрытие своего тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 – с 18 марта. После этого абонентов тарифа переведут на другой – Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить на 20 грн дороже.

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Об этом сообщили в самом Vodafone. Там отметили: перевод на новый тариф будет бесплатным.

"С 18.03.24 Ваш тариф закрывается и будет бесплатно изменен на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас. Как только вы будете переведены в новый тариф, мы еще раз напомним вам его условия в SMS", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: стоимость тарифа Vodafone SuperNet Pro составит 250 грн/мес. За эти деньги абоненты получат:

22 ГБ интернета;

безлимит в сети;

150 минут по Украине;

50 минут в 16 странах.

В то же время, нынешняя стоимость тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 составляет 230 грн/месяц. Что на 20 грн дешевле месячного предложения, на который переведут его абонентов.

"Если у вас подключена услуга Год без абонплат, она сохраняется до истечения срока ее действия. Однако вы будете получать пакет услуг уже вашего нового тарифа. В течение 3 дней после изменения тарифа звонки в сети будут бесплатными без дополнительного пополнения, стоимость интернета: 15 грн за каждые 200 МБ (в пределах 20 пакетов до конца суток)", – рассказали в Vodafone.

Vodafone резко повысит стоимости ряда тарифов

В то же время, с 30 января Vodafone стоимости ряда своих тарифов. Подорожание составит 40-70 грн.

При этом вместе со стоимостью тарифов увеличится и их наполнение. Однако лишь в некоторых.

Так, тариф Vodafone SuperNet Start подорожает на 60 грн – до 260 грн/месяц. А кроме того:

Vodafone SuperNet Pro – на 60 грн, до 340 грн/месяц.

Vodafone SuperNet Unlim – на 60 грн, до 470 грн/4 недели.

Joice – на 60 грн, до 260 грн/месяц.

Vodafone Light+ – на 40 грн, до 185 грн/4 недели.

Turbo 2023 – на 70 грн, до 250 грн/4 недели.

Joice Start 2023 – на 60 грн, до 260 грн/4 недели.

Vodafone SuperNet Start 2019 – на 65 грн, до 260 грн/месяц.

Vodafone SuperNet Turbo 2019 – на 50 грн, до 250 грн/месяц.

Joice Pro 2023 – на 60 грн, до 320 грн/4 недели.

Joice Max 2023 – на 60 грн, до 390 грн/4 недели.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мобильные операторы будут отключать украинцев от связи 3G в 2025 году. В частности, Vodafone Украина будет поэтапно переводить сеть на 4G в Днепре, Одессе и Ковеле.

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