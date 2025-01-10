"Киевстар", Vodafone и lifecell будут отключать украинцев от 3G: кого изменения затронут больше всего

Мобильные операторы будут отключать украинцев от связи 3G в 2025 году. Причина – развитие технологии 4G. Первым системные отключения проведет "Киевстар" – 28 января оператор выключит 3G в Смеле, а 25 февраля – во Львове, Львовском районе, Жовкве и Винниках. При этом больше всего изменения коснутся абонентов виртуальных операторов – типа "Тримоб" и LycaMobile. Ведь они работают на инфраструктуре "Киевстара", Vodafone и lifecell.

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В целом же в 2025 году оператор намерен отключить от 3G 40% своих базовых станций, передает Forbes. Полностью же отказаться от этой связи оператор хочет до конца 2026-го.

В то же время, отмечается, Vodafone Украина будет поэтапно переводить сеть с 3G на 4G в Днепре, Одессе и Ковеле. При этом:

Дату начала отключения абонентов от связи в компании не назвали.

На 2025 год Vodafone запланировал лишь частичное отключение сети – только в городах, где будет проходить переход на 4G.

Оператор lifecell, отмечается, проводил тест в сентябре 2024 года, отключив 3G-сеть в Славутиче. В 2025-м же отключать сеть по всей стране планирует постепенно – однако, когда, в операторе не говорят.

"Разрешение использовать этот диапазон для 4G – одна из причин, почему операторы будут отключать связь третьего поколения. ... Другая причина – достаточное количество абонентов 4G. Только 5% абонентов "Киевстара" до сих пор используют 3G. Процент смартфонов в сети оператора, не поддерживающих технологию 4G, вдвое меньше. В Vodafone Украина сим-картами, не поддерживающими 4G, пользуются примерно 12% клиентов", – говорится в материале.

В то же время, подчеркивается: общий процент абонентов мобильных операторов, использующих только 3G, не превышает 2,5%. При этом у части из них уже есть телефоны с поддержкой 4G, но они "еще не заменили свои сим-карты".

В целом же, отмечается, финальные сроки отказа от 3G-сетей неизвестны. Ведь они зависят от:

Внутренних стратегий каждого из операторов мобильной связи.

Дедлайнов и графиков на государственном уровне не формируется.

На ком отключение 3G отобразится прежде всего

В то же время, признал бывший член правления Интернет-ассоциации Украины Александр Глущенко, больше всего изменения коснутся абонентов виртуальных операторов – типа "Тримоб" и LycaMobile. Дело в том, что они:

работают на инфраструктуре "Киевстара", Vodafone и lifecell;

предлагают абонентам безлимитный 3G-интернет.

"У этих операторов десятки тысяч абонентов, которые покупают эту услугу для нишевого использования. Например для интернета на даче", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временм, lifecell запустил новый тариф – "Лайфсет М". Его особенностью является комплексность – пользователи получат доступ сразу к 3-м услугам: мобильной связи, домашнего интернета, телевидения. Стоимость тарифа – 175 грн/4 недели.

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