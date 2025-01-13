Vodafone резко повысит стоимости ряда тарифов: сколько будут стоить с 30 января

Мобильный оператор Vodafone анонсировал повышение стоимости ряда своих тарифов предоплаты – в частности, SuperNet Start, Light+ и пр. Подорожание состоится 30 января и составит 40-70 грн.

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Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: вместе со стоимостью тарифов увеличится и их наполнение. Однако лишь в некоторых.

Так, тариф Vodafone SuperNet Start подорожает на 60 грн – до 260 грн/месяц. Одновременно, отмечается, увеличится объем интернета – с 20 до 25 ГБ.

Стоимость тарифа Vodafone SuperNet Pro также увеличится на 60 грн – до 340 грн/месяц. "Если у вас подключена услуга Год без абонплат, стоимость тарифа не изменится до истечения срока ее действия. Вы сможете подключить "Год без абонплат" снова", – рассказали в Vodafone.

Тариф Vodafone SuperNet Unlim подорожает на 60 грн – до 470 грн/4 недели. Объем интернета на максимальной скорости увеличится с 80 до 100 ГБ. При этом, как и в тарифеVodafone SuperNet Pro, при подключенной услуге "Год без абонплат" стоимость предложения не увеличится до окончания действия той.

Тариф Joice подорожает на 60 грн – до 260 грн/месяц. Объем интернета увеличится с 18 до 25 ГБ.

Стоимость тарифа Vodafone Light+ вырастет на 40 грн – до 185 грн/4 недели. Объем интернета увеличится с 10 до 14 ГБ.

Тариф Turbo 2023 подорожает на 70 грн – до 250 грн/4 недели. Объем интернета на максимальной скорости увеличится с 40 до 50 ГБ.

Стоимость тарифа Joice Start 2023 увеличится на 60 грн – до 260 грн/4 недели.

Тариф Vodafone SuperNet Start 2019 подорожает на 65 грн – до 260 грн/месяц. При этом:

объем интернета увеличится с 18 до 25 ГБ;

количество минут для звонков по Украине – со 120 до 200-т.

Тариф Vodafone SuperNet Turbo 2019 подорожает на 50 грн – до 250 грн/месяц. "Остальные условия остаются без изменений", – рассказали в операторе.

Стоимость тарифа Joice Pro 2023 вырастет на 60 грн – до 320 грн/4 недели. Об увеличении наполнения предложения не сообщается.

Тариф Joice Max 2023 подорожает на 60 грн – до 390 грн/4 недели. В то же время увеличится объем интернета – с 50 до 60 ГБ.

Почему Vodafone повышает тарифы

Причин же для повышения тарифов, отметили в самом операторе, несколько. В частности:

рост затрат на поддержку;

развитие сети.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мобильные операторы будут отключать украинцев от связи 3G в 2025 году. В частности, Vodafone Украина будет поэтапно переводить сеть на 4G в Днепре, Одессе и Ковеле.

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