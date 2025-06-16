Во Львове четырехэтажное здание в самом центре городской совет сдает в аренду за ноль гривен: арендатор связан с чиновницей и Козловским

Исторический памятник, расположенный напротив Львовской ратуши на площади Рынок, передали в безвозмездную аренду компании "Теком-Сервис", которой владеют менеджер, связанный со скандальным предпринимателем Григорием Козловским, и семья чиновницы Львовского городского совета. Бюджет Львова уже потерял более 50 млн грн из-за того, что компания на протяжении десятилетий не платит за аренду ни копейки. Местные власти бездействуют, а к памятнику уже достроили и оформили на себя два этажа общей площадью более 970 кв. м.

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О том, как львовские чиновники помогли захватить памятник архитектуры в историческом центре и кто на самом деле может стоять за "Теком-Сервис" – читайте в материале OBOZ.UA.

"Уникальный договор": чиновники позволили построить себе два этажа на историческом памятнике и отдали дом в бесплатную аренду

В самом центре Львова, напротив Львовской ратуши на площади Рынок, 26, находится уникальное здание. Это памятник архитектуры национального значения. Дом, в котором сохранились готические своды и каменные порталы, построен во второй половине XVI в. Владелец памятника – Львовский городской совет. Именно он и сделал этот дом по-настоящему эксклюзивным. Больше нигде в мире невозможно найти 1872,9 кв. м в центре большого города, которые сдают в аренду бизнесу вообще без всякой оплаты (!).

ЧП "Теком-Сервис" пользуется поместьем абсолютно бесплатно. Это по-настоящему уникальная ситуация. Действующий закон не позволяет сдавать в аренду коммунальную собственность без денежной оплаты, поэтому Львовский городской совет должен был обратиться в суд и принудительно изменить условия договора аренды. Но львовские чиновники этого не делают. Причем не делают именно в этом случае, потому что практика изменения условий договоров аренды через суды во Львове применяется.

Договор аренды на дом по адресу площадь Рынок, 26, заключен еще в мае 1998 года (городским головой был Василий Куйбида). Тогда здание имело площадь 900 кв. м. Львовский городской совет передал здание в центре города в аренду аж на 40 лет (до 2038 года) в обмен на квартиру площадью 36,6 кв. м, которая на тот момент стоила 11,3 тыс. грн. А также при условии, что ЧП "Теком-Сервис" за свой счет отремонтирует здание.

"Теком-Сервис" не просто отремонтировал дом, но и достроил к нему два этажа. В результате вместо 900 кв. м в аренде оказалось уже 1872,9 кв. м. В 2007 году ЧП "Теком-Сервис" обратилось в Хозяйственный суд Львовской области и заявило: поскольку ЧП достроило к арендованному дому несколько этажей, эти этажи теперь должны быть в его собственности.

Тогда в суде представители Львовского горсовета заявили, что проведение реконструкции дома было обязанностью истца как арендатора, расходы арендатора на реконструкцию дома полностью зачислялись в сумму арендной платы за 40 лет. "Соответственно, истец не имеет права на сделанные им улучшения и не имеет правоустанавливающих документов, которые бы подтверждали его право собственности на достройку", – заявили тогда чиновники.

То есть ЧП "Теком-Сервис" не компенсировало стоимость аренды реконструкцией, а получило возможность построить себе два этажа в самом центре Львова. Хозяйственный суд требования компании признал – часть дома на площади Рынок, 26, передали в их собственность. Львовский городской совет до сих пор владеет своими 900 кв. м (первыми двумя этажами), которые бесплатно сдает в аренду "Теком-Сервису".

На основании решения Хозяйственного суда в реестре прав на недвижимое имущество внесли соответствующие изменения.

По информации OBOZ.UA, Государственная аудиторская служба при проверке условий договора пришла к выводу, что по закону "Об аренде государственного и коммунального имущества" (принят в 2019 году) запрещается передавать государственное или коммунальное имущество в безвозмездное пользование. Однако все, что сделал Львовский горсовет, – еще шесть лет назад направил письмо ЧП "Теком-Сервис" с требованием внести изменения в договор. Конечно же, "Теком-Сервис" письмо проигнорировал, а Львовский городской совет не стал обращаться в суд, хотя должен был это сделать.

Государственная аудиторская служба подсчитала: из-за отсутствия платы за аренду здания на площади Рынок, 26, бюджет Львова недополучил 54,9 млн грн. Сейчас на площади Рынок, 26, расположен один из крупных банков. Банк платит за аренду миллионы гривен ежегодно, однако ни копейки из этих средств не поступает во львовский бюджет.

Судя по рыночной стоимости, за здание такой площади компания должна была платить по миллиону гривен ежемесячно.

OBOZ.UA направил запрос во Львовский городской совет и городскому голове Андрею Садовому с просьбой прокомментировать бездействие в вопросе изменения условий договора. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.

Кто стоит за ЧП "Теком-Сервис": чиновница Львовского городского совета и Козловский

Действующий руководитель ЧП "Теком-Сервис" – Василий Федорцив. В течение десяти лет (причем часть периода – одновременно с работой в "Теком-Сервисе") Федорцив был руководителем "Элит-Недвижимости". На тот момент компанией официально владел известный львовский бизнесмен и экс-депутат Львовского облсовета Григорий Козловский. На должности руководителя "Элит-Недвижимости" Федорцива заменила мать депутата – пенсионерка Козловская Малания Григорьевна.

Владельцы "Теком-Сервиса" – Андрей Бондарев (ранее был совладельцем компании Козловского), Самчинская Елена Анатольевна (дочь партнера Козловского Анатолия Самчинского и сестра чиновницы Львовского горсовета) и ее родственница Елизавета Самчинская. Анатолий Самчинский числился владельцем "Теком-Сервиса" еще в 2000-х. Затем среди бенефициаров появились его дочери: Елена и Лариса-Елизавета.

Сейчас Лариса-Елизавета работает в секретариате Львовского городского совета. В прошлом году чиновница получала зарплату в горсовете в размере около 30 тыс. грн в месяц. При этом она задекларировала 190 тыс. евро наличными и часть дома площадью 519 кв. м неподалеку от Львова (среди совладельцев также Анатолий и Елизавета Самчинские).

Свое место среди владельцев "Теком-Сервис" она уступила в пользу менеджера Козловского Андрея Бондарева. Анатолий Самчинский также был среди участников компании Козловского "Элит-Недвижимость".

Григорий Козловский был депутатом Львовского областного и городского советов. За время своего депутатства компании с его орбиты получили ряд земельных участков. Самый известный его актив – Винниковская табачная фабрика, которая фигурирует в уголовном производстве № 72024171100000002 (расследование БЭБ).

В материалах говорится о том, что фабрика "под прикрытием законной деятельности по производству табачных изделий наладила противоправную схему незаконного производства неучтенных табачных изделий – как собственных марок, так и известных мировых брендов, которые в дальнейшем незаконно реализуются на территории Украины с использованием поддельных марок акцизного налога, а также поставляются контрабандным путем в страны ЕС".

Козловский также владеет элитным комплексом отдыха Emily Resort, отелем и рестораном с акулами в центре Львова. О том, как компании, связанные с Григорием Козловским, с помощью Львовского городского совета смогли получить в собственность ряд недвижимости – читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.