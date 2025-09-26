Виталия Зайченко уволили с должности главы "Укрэнерго", – нардеп

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, вероятно, уволен, он работал в компании с 1990-х годов и возглавлял диспетчерскую службу с 2015 года. Зайченко занимал должность председателя правления с 23 июня 2025 года по 26 сентября 2025 года. Официально компания пока это заявление не подтверждает.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. В частности, инсайдерскую информацию подтвердил журналист Николай Топалов.

Сейчас детали мотивов такого решения не разглашаются, а информация о новом руководителе компании также ограничена. Это не первое кадровое потрясение в компании за последние годы. В сентябре 2024 года Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" досрочно уволил Владимира Кудрицкого с должности председателя правления, а временно исполняющим обязанности был Алексей Брехт. Тогда же начался процесс конкурсного отбора на должность нового председателя правления, который был объявлен 5 февраля 2025 года.

Карьерный путь Виталия Зайченко

Зайченко работал в "Укрэнерго" еще с 1990-х годов, пройдя путь от инженера до главного диспетчера Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС), должность которого занимал с 2015 года. В ноябре 2024 года он стал членом правления компании.

По данным "Укрэнерго", во время начала полномасштабного вторжения России Зайченко со своей командой помог перевести украинскую энергосистему в изолированный режим работы и позже присоединить ее к энергосети континентальной Европы ENTSO-E. Его опыт и профессионализм позволили сохранить управляемость энергосистемой Украины во время массированных атак противника.

Сейчас компания не предоставляет дополнительных объяснений относительно причин увольнения, оставляя вопрос открытым для дальнейших комментариев.

