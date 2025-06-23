В "Укрэнерго" выбрали нового главу правления: кто им стал и что о нем известно

Наблюдательный совет "Укрэнерго" началил главой правления компании Виталия Зайченко. Ранее он был главным диспетчером "Укрэнерго", а также входил в состав правления компании.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

За кандидатуру Зайченко единогласно проголосовали все 7 членов Наблюдательного совета.

Занять новую должность он должен уже с 1 июля.

"Наблюдательный совет надеется на плодотворное сотрудничество с новым председателем Правления. Ведь это, безусловно, усилит устойчивость украинской энергосистемы перед любыми вызовами", – говорится в сообщении.

Сам конкурс по избранию нового председателя Правления НЭК "Укрэнерго" был объявлен Наблюдательным советом компании 5 февраля 2025 года. С сентября 2024 года же временным исполняющим обязанности председателя Правления был назначен Алексей Брехт.

Что известно о новом главе правления "Укрэнерго"

Как рассказали в самом "Укрэнерго", Зайченко начал работу в "Укрэнерго" еще в 1990-х, и прошел путь от инженера до главного диспетчера объединенной энергосистемы Украины (ОЭС). Эту должность он занимал с 2015 года.

"В начале полномасштабного российского вторжения навыки Зайченко помогли сначала перевести украинскую энергосистему в изолированный режим работы, а затем – присоединить ее к энергосети континентальной Европы ENTSO-E. Также профессионализм команды диспетчеров позволил сохранить управляемость энергосистемой Украины в условиях массированных российских атак", – утверждают в компании.

В состав правления "Укрэнерго" Зайченко входит с 20 ноября 2024 года.

В свою очередь, первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос") позитивно отозвался о назначении нового директора "Укрэнерго". "Наблюдательный совет избрал СЕО Виталия Зайченко. ... Это ок", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украину может обойти дефицит электроэнергии летом, но для этого нужно выполнение двух условий: отсутствие обстрелов со стороны РФ и умеренное лето. При этом даже если агрессор не будет атаковать энергетическую инфраструктуру, жара может оставить украинцев без света.

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