Венгрия требует немедленно отменить санкции против России: чем у Орбана запугивают ЕС

Венгрия призывает Европейский Союз (ЕС) немедленно отменить запрет на импорт российской нефти и газа. Если этого не сделать, Европе может угрожать новый резкий скачок цен на энергоносители из-за эскалации войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива Ираном.

Об этом на своей странице в X заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он назвал ограничения в отношении российских энергоресурсов "идеологией".

"Европа особенно уязвима, поскольку ЕС уже запретил импорт российских энергоносителей. Теперь конфликт на Ближнем Востоке сокращает и мировые поставки. Когда поставки сокращаются, цены растут. Поэтому Европа сталкивается с риском резкого роста цен", – подчеркнул глава угольского МИД.

По словам Сийярто, в случае сохранения санкций ЕС навредит европейцам и европейской экономике. "Основное внимание должно быть сосредоточено на защите интересов европейцев, а не идеологии", – добавил он.

Запрет на импорт российского газа

В январе Совет ЕС окончательно одобрил запрет на импорт природного газа из России – как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ). Решение приняли в рамках стратегии REPowerEU, которая заключается в прекращении зависимости ЕС от российских энергоресурсов. Решение будет имплементировано в два этапа:

1 января 2027 года начнет действовать запрет на импорт СПГ;

с осени 2027 года – на трубопроводный газ.

Но 9 марта базовые фьючерсы на газ в Европе выросли до 30% и достигли отметки 64 евро за мегаватт-час. Цены на газ в США также достигли максимальной отметки за месяц

Как уже сообщал OBOZ.UA, министр энергетики Норвегии Терье Аасланд также предполагает, что в Евросоюзе могут возобновить дискуссию о целесообразности полного запрета импорта российского газа. "ЕС четко заявил, что хочет избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Но события последних трех-четырех дней создали сложную ситуацию. Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, я считаю, что эта дискуссия снова активизируется", – сказал Аасланд он.

