ЕС может снова начать покупать газ у России: в одной из ключевых стран назвали причину

В Европейском Союзе (ЕС) могут возобновить дискуссию о целесообразности полного запрета импорта российского газа. Это может стать следствием обострения ситуации на Ближнем Востоке, где Иран перекрыл Ормузский пролив в ответ на обстрелы со стороны США и Израиля.

Об этом, как сообщает Reuters, 3 марта заявил министр энергетики Норвегии Терье Аасланд. Следует отметить, что именно Норвегия является крупнейшим производителем газа в Европе, обеспечивая примерно 30% потребностей континента, а также производит около 20% европейской нефти.

"ЕС четко заявил, что хочет избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Но события последних трех-четырех дней создали сложную ситуацию. Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, я считаю, что эта дискуссия снова активизируется", – сказал Аасланд на конференции в Осло.

Что предшествовало

В январе Совет ЕС окончательно одобрил запрет на импорт природного газа из России – как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ). Решение приняли в рамках стратегии REPowerEU, которая заключается в прекращении зависимости ЕС от российских энергоресурсов.

Решение будет имплементировано в два этапа:

1 января 2027 года начнет действовать запрет на импорт СПГ;

с осени 2027 года – на трубопроводный газ.

Но на этой неделе цены на газ в Европе выросли на 75% и достигли самого высокого уровня за несколько лет. Причиной стали боевые действия в Иране и вокруг него, которые повлияли на экспорт газа из Персидского залива. Катар, который является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, уже приостановил производство.

В Корпусе стражей Исламской революции предупредили, что будут открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти через Ормузский пролив, который является главной энергетической артерией планеты. Именно по этому маршруту в том числе проходят и танкеры из Катара, обеспечивающего около 20% мировых поставок СПГ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на этом фоне уже существенно выросли цены на бензин на украинских АЗС. В экспертной среде считают, что если в результате военной операции США и союзников против Ирана стоимость нефти Brent вырастет до около 85 долларов/баррель, бензин в Украине подорожает еще больше.

