Великобритания уже выделила средства на развертывание войск в Украине

Великобритания выделила 200 млн фунтов стерлингов (11,4 млрд грн) на подготовку британских войск к развертыванию в Украине. Деньги потратят на модернизацию транспортных средств и систем связи, защиту от беспилотников и другое оборудование.

Как отмечает издание The Independent, Великобритания потратит 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск к развертыванию в Украине в случае прекращения огня с Россией.

Министр обороны Великобритании Джон Гили отметил: "Мы увеличиваем инвестиции в нашу подготовку после заявления премьер-министра на этой неделе, обеспечивая готовность вооруженных сил Великобритании к развертыванию и руководства Многонациональными силами Украины, потому что безопасная Украина означает безопасную Великобританию".

Сообщения свидетельствуют о том, что общая численность сил может составлять всего 15 000 человек, причем Великобритания предоставит половину от общего количества. Гили также объявил, что в этом месяце начнется производство новых беспилотников Octopus для Украины, предназначенных для перехвата других беспилотников, используемых Россией для атак на гражданские цели.

Великобритания стремится производить тысячи дронов в месяц, причем каждый Octopus будет стоить всего 10% от стоимости дронов, которые они должны перехватывать.

Это заявление появилось через день после того, как Россия запустила огромную волну дронов и ракет против Украины, поражая гражданские цели и энергетическую инфраструктуру. По оценке британской оборонной разведки, в атаке участвовали более 200 дронов и 20 ракет, включая экспериментальную гиперзвуковую ракету "Орешник".

