В Венгрии отложили отказ от российской нефти: почему "сорвали сроки"

Венгерская нефтяная группа MOL ожидает, что ее нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут перерабатывать российскую сырую нефть до конца 2026 года. При том, что раньше крайним сроком назывался 2025 год. Таким образом компания MOL решила еще год качать нефть из России.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: 2 нефтеперерабатывающих завода MOLв Словакии и Венгрии получают российскую нефть по южному ответвлению трубопровода "Дружба".

"Компания инвестирует в технологии, необходимые для отказа от российской нефти Urals. Но прогресс идет медленнее, чем ожидалось. ... MOL ожидает, что ее нефтеперерабатывающие заводы смогут перерабатывать как российскую, так и нероссийскую нефть до конца 2026 года. ... В настоящее время MOL может перерабатывать до 30-40% нероссийской нефти на своих НПЗ", – говорится в сообщении.

Причиной же переноса срока, отмечается, в самой компании назвали непредвиденные сложности в реализации 24 запланированных проектов по модернизации НПЗ. А также необходимость дополнительных логистических инвестиций в хранилища и мощности по смешиванию.

При этом там сообщили, что MOL в настоящее время ведет переговоры с хорватским оператором Janaf о заключении долгосрочного контракта на транспортировку нефти по Адриатическому трубопроводу. Однако признали, что трубопровод "Дружба" имеет для компании ключевое значение.

"Наша цель – закупать разную нефть. Как российскую, так и нероссийскую", – сказали там.

Напомним, что российская компания "Лукойл" с конца июня 2024 года прекратила транспортировку нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба". Это произошло после того, как СНБО Украины расширил против "Лукойла" санкции.

Венгрия же получала 70% своего импорта нефти из России. И половину именно от "Лукойла".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Саудовской Аравии растет недовольство по поводу нарушения другими странами (включая Россию) квот по добыче нефти. На этом фоне Эр-Рияд планирует резко увеличить объемы добычи "черного золота", что может лишить Кремль средств для финансирования войны в Украине.

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