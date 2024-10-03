Росію можуть залишити без грошей на війну: кого і чим вже допік Путін

В Саудовской Аравии растет недовольство по поводу нарушения другими странами (включая Россию) квот по добыче нефти. На этом фоне Эр-Рияд планирует резко увеличить объемы добычи "черного золота", что может лишить Кремль средств для финансирования войны в Украине.

Видео дня

Об этом пишет Politico. Эксперты утверждают, что саудиты намерены расширить свою долю на рынке нефти, чтобы увеличить прибыль вопреки всеобщему падению цен на этот ресурс.

Это может обрушить цены на нефть, экспорт которой оставался самым большим источником дохода для российского государства в течение последнего десятилетия и составлял почти половину бюджета страны-агрессоры, утверждают эксперты. И в Саудовской Аравии отлично понимают, что российские компании не выполняют требования по сокращению добычи. А при текущем обменном курсе падение цен на нефть на $20 за баррель урежет доходы российского бюджета на 1,8 трлн рублей, что эквивалентно $20 млрд, или 1% ВВП страны-агрессора.

"Правительству придется выбирать: или сокращать маловероятное расходы во время войны, или смириться с инфляционным давлением и удушающими высокими процентными ставками", - утверждают аналитики.

Эксперты нефтяного рынка не сомневаются в огромном производственном и экспортном потенциале Саудовской Аравии. Это дает Эр-Рияду реальную возможность изменить тактику, чтобы расширить свое доминирование на рынке за счет объемов.

"Мировая экономика довольно вялая, а спрос на нефть не так высок, как хотелось бы саудитам. Некоторые производители, включая Россию, постоянно превышают свои квоты, поэтому это означает, что цены далеки от $100 за баррель, и саудиты теряют терпение. Это был бы один из способов для саудитов произвести упреждающий выстрел по рынку, что они будут действовать", – пояснил Аджай Пармар, директор по аналитике нефтяных рынков в компании ICIS, занимающейся анализом сырьевых товаров.

Также OBOZ.UA сообщал, что от стоимости нефти зависит способность России финансировать войну против Украины. В частности, ранее экс-премьер-министр России Михаил Касьянов утверждает, что снижение цен на нефть станет для России более сильным ударом за санкции. В частности, если стоимость черного золота упадет до 40 долларов за баррель в течение года, диктаторскому режиму Владимира Путина не хватит финансов для ведения войны против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!