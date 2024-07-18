Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу 'Дружба', – Сиярто

Российская компания "Лукойл" с конца июня 2024 года прекратила транспортировку нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба". Это произошло после того, как СНБО Украины расширил против "Лукойла" санкции.

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Как пишет издание Bloomberg, на это пожаловался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Во вторник, 16 июля, он обсудил этот вопрос с главой МИД страны-агрессора России Сергеем Лавровым в кулуарах заседания ООН в Нью-Йорке.

Сийярто заявил, что венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. и российский "Лукойл" "работают над решением проблемы".

"Сейчас в Украине сложилась правовая ситуация, согласно которой "Лукойл" в настоящее время не осуществляет поставки в Венгрию. Мы работаем над юридическим решением", – сказал он.

Как уточнило издание, "Лукойл" – одна из нескольких российских компаний, поставляющих нефть в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба" в Украине. В настоящее время Mol полагается на поставки из РФ двух третей своей сырой нефти.

В июне 2024 года Киев ужесточил санкции против "Лукойла", которые фактически запрещают компании использовать Украину в качестве транзитной страны для своей продукции, говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС и Великобритания готовятся усилить проверки в отношении нефтяного флота России. В результате корабли т.н. теневого флота, то есть те, что участвуют в продаже российской нефти в обход ценового потолка, могут оказаться под санкциями.

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