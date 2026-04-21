В Украину начали завозить первую клубнику: сколько стоит ягода и будет ли удешевление

В Украине уже появилась первая клубника, но цены пока держатся на уровне примерно 220-280 грн за килограмм, потому что рынок еще зависит от импорта. С середины мая, когда на рынок массово выйдет украинская ягода из теплиц и открытого грунта, ожидается постепенное и ощутимое снижение цен.

Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии медиа. По его словам, на старте сезона основной объем ягоды в Украину поступает из южных стран Европы. Именно импорт покрывает спрос, пока внутреннее производство только набирает обороты.

В то же время на рынке уже появляется украинская клубника – преимущественно тепличная. Ее поставляют хозяйства из Закарпатья и южных регионов страны, это первые небольшие партии, которые сигнализируют о начале внутреннего сезона.

По словам эксперта, сейчас рынок находится в состоянии относительного равновесия – нет ни дефицита, ни резких ценовых скачков. Отмечается, что это связано со стабильной логистикой и отсутствием серьезных погодных проблем на старте сезона.

Как объясняет Гопка, сейчас предложение остается ограниченным. Украинская клубника только начинает выходить на рынок, а основной объем все еще импортный. Именно поэтому цена формируется под влиянием внешних поставок, которые традиционно дороже из-за логистики и сезонности.

По прогнозам экспертов, ключевые изменения на рынке начнутся в мае. Именно тогда на полки массово поступит украинская продукция. Ожидается два этапа увеличения предложения сначала клубника из неотапливаемых теплиц, далее ягода из открытого грунта . Традиционно это приводит к существенному снижению цен.

Как отмечает Гопка, именно сезонный переход на внутреннее производство станет главным фактором удешевления. Уже во второй половине мая цены могут ощутимо снизиться, а в пиковый сезон – стабилизироваться на значительно более низком уровне.

Сколько стоит клубника сейчас

Цены на ягоду остаются разными в зависимости от места продажи. По мониторингу OBOZ.UA, крупные сети супермаркетов продают 21 апреля клубнику в среднем по 253,40 грн/кг. В частности:

"Сильпо" – 289 грн/кг;

"Фора" – 239,90 грн/кг;

"Auchan" – 248 грн/кг;

