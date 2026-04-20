В Украине переписали цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине подешевел картофель. Ныне крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 18,7 грн/кг, что почти на 0,5 грн ниже средней цены марта. Причиной же этого в экспертной среде называют образовавшийся на рынке излишек продукта.

Дело в том, говорится в материале "Главкома", что на юге страны уже началась посадка нового урожая. Однако в хранилищах до сих пор остается значительное количество прошлогоднего картофеля.

В то же время, по словам аналитиков, ценообразование на картофель зависит, прежде всего, от 2-х факторов. В частности:

урожайности;

объемов предложения.

"2025 год оказался урожайнее 2024-го. Также увеличились площади под картофелем, что и привело к такой ситуации... Именно избыток продукции и давит на цены", – объяснили аналитики.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

В целом, по данным "Минфина", украинские супермаркеты ныне продают картофель по 14,9-22,5 грн/кг. В частности:

Auchan – 14,9 грн/кг;

Megamarket – 22,5 грн/кг.

В Украине ожидается подорожание продуктов

В то же время, по словам председателя аграрного комитета Верховной Рады Александр Гайду, из-за подорожания топлива продукты питания в Украине могут вырасти в цене на 8-10%. По прогнозу, роста цен стоит ожидать во второй половине 2026 года.

Больше всего же, по ожиданиям, подорожают товары первой необходимости. В частности, хлеб.

Вместе с тем, дефицит продуктов не прогнозируется. Ведь, утверждает нардеп:

агросектор работает стабильно;

подорожание будет происходить постепенно.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине уже заметно выросли цены на свинину. При этом в экспертных кругах считают, что это мясо продолжит дорожать.

