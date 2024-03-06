В украинских обменниках заметно переписали курс доллара: сколько стоит валюта

В украинских обменниках заметно подешевел доллар – правда, только в покупке. Утром 6 марта они выставили курс на среднем уровне 38,24 грн, что на 9 коп. дешевле, чем днем ранее. Продают же обменники валюту в среднем по 38,65 грн – как и в предыдущий день.

Банки же определили курс наличного доллара в средние 38,25/38,7 грн (покупка/продажа). Что:

на 10 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 5 коп. – в продаже.

В целом крупные учреждения покупают валюту по 37,6-38,4 грн. Так:

ПриватБанк – 38 грн;

Ощадбанк – 38,3 грн;

Укрэксимбанк – 38,15 грн;

Райффайзен Банк – 38,1 грн;

ПУМБ – 38,2 грн;

Сенс Банк – 38,4 грн;

Укрсиббанк – 38,15 грн;

Универсал Банк – 37,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,15 грн.

Продают же они ее по 38,6-38,8 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,6 грн;

Ощадбанк – 38,8 грн;

Укрэксимбанк – 38,75 грн;

Райффайзен Банк – 38,6 грн;

ПУМБ – 38,7 грн;

Сенс Банк – 38,7 грн;

Укрсиббанк – 38,7 грн;

Универсал Банк – 38,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,75 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Нацбанк же определил на 6 марта официальный курс доллара в 38,39 грн. Что:

на 8 коп. превышает текущий;

на 34 коп. выше курса, действовавшего 1 марта.

Что будет с долларом в марте

В целом же в марте в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн.

Разница же между курсами купли и продажи на наличном рынке составит:

до 50 коп. в банках;

до 1 грн в обменниках.

При этом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на рынке будет продолжаться конкуренция за продавцов валюты. В связи с чем, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной – до 10-20 коп.

"В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время во всех отделениях ПриватБанка начали обменивать значительно изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты, в т. ч. доллары, по принципу инкассо, т. е. за отдельную плату.

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