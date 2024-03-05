Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские обменники

В украинских обменниках подрос курс доллара. Утром 5 марта они покупают его в среднем по 38,33 грн (+9 коп. к курсу 4 марта). Продают по 38,65 грн (+4 коп.). Впрочем, переживать по этому поводу не стоит – ведь ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

Подорожал наличный доллар и в банках. Так, утром 5 марта они выставили его курс на среднем уровне 38,15/38,65 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 37,5-38,2 грн. Так:

ПриватБанк – 38 грн;

Ощадбанк – 38,2 грн;

Укрэксимбанк – 38,15 грн;

Райффайзен Банк – 38,1 грн;

ПУМБ – 38,2 грн;

Сенс Банк – 38,35 грн;

Укрсиббанк – 38,1 грн;

Универсал Банк – 37,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 38 грн.

Продают же они его по 38,6-38,75 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,6 грн;

Ощадбанк – 38,7 грн;

Укрэксимбанк – 38,75 грн;

Райффайзен Банк – 38,6 грн;

ПУМБ – 38,7 грн;

Сенс Банк – 38,65 грн;

Укрсиббанк – 38,65 грн;

Универсал Банк – 38,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,65 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Нацбанк на 5 марта выставил курс доллара на уровне 38,31 грн. Это:

на 15 коп. превышает действовавший днем ранее;

на 26 коп. выше, чем 1 марта.

Что будет с долларом в ближайшие дни

В целом же, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (8 марта) в украинских обменниках может заметно измениться курс доллара. Причем неоднородно: подешеветь в покупке и подорожать в продаже. Так, ожидается, что стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 37,9 до 38,75 грн.

Похожая ситуация ожидается и в банках. Так, по прогнозу, на этой неделе курс доллара в них будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,75 до 38,8 грн.

В общем же, отметил аналитик, на наличном рынке объемы превышения покупки валюты украинцами над объемами ее сдачи остаются достаточно существенными. Периодически они составляют до 25 млн-50 млн долларов в день.

Впрочем, дефицита долларов в кассах не будет. Ведь, объяснил Козырев, "активный завоз кэша банками" снимает проблему обеспечения наличными как сами банки, так и обменники финкомпаний.

"Поэтому сейчас даже в момент роста ценников обменников особого ажиотажа среди покупателей нет. Плюс люди активно в такие моменты покупают валюту себе на карты и валютные конвертационные депозиты, что уменьшает давление непосредственно на курс наличного рынка", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время во всех отделениях ПриватБанка начали обменивать значительно изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты, в т. ч. доллары, по принципу инкассо, т. е. за отдельную плату.

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