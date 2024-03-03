За обмен некоторых долларов нужно доплачивать: за что ПриватБанк берет комиссию 10%
Во всех отделениях ПриватБанка начали обменивать значительно изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты, в т. ч. доллары, по принципу инкассо. Т. е. за отдельную плату.
Размер комиссии зафиксировали в процентах, рассказали в самом банке OBOZ.UA. Она составляет 10% обмениваемой суммы.
То есть если вы обмениваете, к примеру, 100 долларов, банку придется отдать в виде комиссии 10 долларов. Если 1 000 долларов – сотню и т.д.
При этом, рассказали в банке ранее, сумму, получившуюся после обмена, зачисляют на валютную карту клиента. Для чего достаточно оформить виртуальную карту.
Ждать обмена может прийтись три года
В то же время, отмечают аналитики Telegraf, сам обмен займет некоторое время. Причем достаточно продолжительное.
"Комиссию нужно платить сразу, и доллары у вас забирают. А вот сам обмен, то есть, возвращение гривен, будет через некоторое время. ... От 6 месяцев до трех лет", – говорится в материале.
Какие купюры обменивают по принципу инкассо
На инкассо должны принимать поврежденные банкноты. В частности:
- разорванные (разрезанные) на части;
- с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения на портрете, оптически изменяющиеся элементы защиты, защитные ленты);
- с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений.
Все остальные купюры должны принимать без дополнительной платы.
За что еще нужно платить
Также в кассе могут попросить заплатить за проверку купюры на подлинность. Однако только в том случае, если купюра находится в таком состоянии, что непонятно сразу, настоящая ли она.
"Это 50 коп. за купюру. Но не менее 100 грн [в целом]", – отметили в банке.
То есть если вам нужно проверить на подлинность одну купюру, вы заплатите 100 грн. За проверку 200 купюр также нужно будет заплатить 100 грн (0,5 грн х 200 = 100 грн). А за каждую последующую купюру (начиная с 201-й) нужно доплачивать по 50 копеек.
Сколько долларов разрешается покупать украинцам
В то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.
До этого же в стране действовали ограничения – и купить можно было лишь определенное количество валюты. Как напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих:
- остатка наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;
- объема превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.
В самом же регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:
- минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;
- стабилизации курсовых ожиданий;
- повышению устойчивости валютного рынка.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в марте в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн.
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