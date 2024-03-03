За обмен некоторых долларов нужно доплачивать: за что ПриватБанк берет комиссию 10%

Во всех отделениях ПриватБанка начали обменивать значительно изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты, в т. ч. доллары, по принципу инкассо. Т. е. за отдельную плату.

Размер комиссии зафиксировали в процентах, рассказали в самом банке OBOZ.UA. Она составляет 10% обмениваемой суммы.

То есть если вы обмениваете, к примеру, 100 долларов, банку придется отдать в виде комиссии 10 долларов. Если 1 000 долларов – сотню и т.д.

При этом, рассказали в банке ранее, сумму, получившуюся после обмена, зачисляют на валютную карту клиента. Для чего достаточно оформить виртуальную карту.

Ждать обмена может прийтись три года

В то же время, отмечают аналитики Telegraf, сам обмен займет некоторое время. Причем достаточно продолжительное.

"Комиссию нужно платить сразу, и доллары у вас забирают. А вот сам обмен, то есть, возвращение гривен, будет через некоторое время. ... От 6 месяцев до трех лет", – говорится в материале.

Какие купюры обменивают по принципу инкассо

На инкассо должны принимать поврежденные банкноты. В частности:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения на портрете, оптически изменяющиеся элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений.

Все остальные купюры должны принимать без дополнительной платы.

За что еще нужно платить

Также в кассе могут попросить заплатить за проверку купюры на подлинность. Однако только в том случае, если купюра находится в таком состоянии, что непонятно сразу, настоящая ли она.

"Это 50 коп. за купюру. Но не менее 100 грн [в целом]", – отметили в банке.

То есть если вам нужно проверить на подлинность одну купюру, вы заплатите 100 грн. За проверку 200 купюр также нужно будет заплатить 100 грн (0,5 грн х 200 = 100 грн). А за каждую последующую купюру (начиная с 201-й) нужно доплачивать по 50 копеек.

Сколько долларов разрешается покупать украинцам

В то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого же в стране действовали ограничения – и купить можно было лишь определенное количество валюты. Как напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих:

остатка наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объема превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом же регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в марте в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн.

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