В Украине запустили три поезда по популярному летнему маршруту: сколько стоят билеты

Карпаты – одно из самых популярных летних направлений среди украинцев, а поезд – самый популярный среди туристов способ добраться туда. Поэтому маршруты некоторых поездов в направлении гор будут изменены.

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Об обновлении сообщили в "Укрзалізниця". Изменения будут касаться трех региональных маршрутов.

Коломыя – Львов

Начиная с 12 июля, поезд №816/815 по пятницам будет начинать свой маршрут в направлении Львова из Черновцов. Расписание поезда:

05:32 – отправление из Черновцов ;

; 06:44-06:54 – Коломыя;

07:43-07:55 – Ивано-Франковск;

10:07 – прибытие во Львов.

Билеты за место в первом классе будут стоить 310 грн. Цена за второй класс – 222 грн.

Рахов – Львов

Начиная с 15 июля, региональный поезд №816/815 будет курсировать дополнительно по понедельникам. Расписание поезда:

03:48 – отправление из Рахова ;

; 07:50-07:55 – Ивано-Франковск;

10:07 – прибытие во Львов.

Поезд будет проезжать через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татар-Буковель, Яремче, Надворная и другие туристические города.

Место в первом классе можно будет купить за 326 грн. Билет во второй класс будет стоить 235 грн.

Львов – Черновцы

С 15 июля дополнительный региональный поезд №818/817 начнет курсировать по понедельникам. Расписание:

15:22 – отправление из Львова ;

; 17:34-17:42 – Ивано-Франковск;

18:35-18:37 – Коломыя;

19:53 – прибытие в Черновцы.

Кроме того, 12 июля будет скорректировано расписание движения пригородного поезда №6438 Ивано-Франковск – Коломыя. Он отправится с начальной станции не в 05:55, а в 05:27.

Билеты на поезд уже есть в продаже. Первый класс – 326 грн, второй класс – 235 грн.

Также недавно "Укрзалізниця" изменила правила перевозки животных. Владельцы кошек и мелких собак и других животных смогут некоторое время пути перевозить их без переноски, или для этого можно будет использовать рюкзак с водонепроницаемым абсорбирующим дном. Больших собак от 45 см можно будет перевозить в вагонах СВ и РИЦ при условии полного выкупа купе, а также в "Интерсити+" при условии выкупа всех мест, размещенных одним блоком в ряду.

Также OBOZ.UA сообщал о запуске другого поезда по одному из самых популярных внутренних маршрутов направления – между Киевом и Одессой. Первый рейс начался 9 июля, а цены на билеты стартуют с 434 грн.

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