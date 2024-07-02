"Укрзалізниця" кардинально изменит правила перевозки животных в поездах: чего ждать владельцам котов и собак

"Укрзалізниця" (УЗ) собирается обновить правила перевозки животных в поездах. В частности, кошек и других мелких животных разрешат некоторое время пути перевозить без переноски. А требования к самим переноскам значительно смягчат.

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Об этом сообщили в пресс-службе УЗ. В компании отметили, что пока что решение не принято окончательно, и изменения могут быть откорректированы. На данный момент на утверждение поданы такие новшества:

убрать определение "жесткая конструкция" из описания переносок: подойдет современный рюкзак для животных , только с водонепроницаемым абсорбирующим дном;

, только с водонепроницаемым абсорбирующим дном; для маленьких животных до 45 см в холке разрешить временное пребывание без переноски – для здоровой активности и/или сна на полке купе;

разрешить временное пребывание без переноски – для здоровой активности и/или сна на полке купе; для больших собак от 45 см будет разрешен проезд вагонах СВ и РИЦ (RIC) при условии полного выкупа купе ;

будет разрешен проезд вагонах СВ и РИЦ (RIC) ; для больших собак в "Интерсити+ " проезд тоже станет возможным – при условии выкупа всех мест, размещенных одним блоком в ряду;

" проезд тоже станет возможным – при условии выкупа всех мест, размещенных одним блоком в ряду; любые служебные собаки представителей Сил обороны смогут безвозмездно ехать во всех типах вагонов – с намордником и поводком.

Также в правилах обещают учесть пожелания тех, кто избегает контактов с животными. Тем, кто будет чувствовать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным, обеспечат альтернативные места.

"Перед утверждением Государственной регуляторной службой Украины, проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть интересы всех пассажиров и обеспечить комфорт каждого на борту", – отметили в компании.

В УЗ добавили, что при разработке правил изучали отзывы пассажиров. Также компания консультировалась с экспертами UAnimals, юристами, а также Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры.

Также компания подсчитала, что украинцы чаще всего путешествуют с животными в Харьков поездами Интерсити+: наибольшее количество любимцев за полгода перевезли в поездах №722/723 Киев – Харьков и №724/725 Киев – Харьков. На третьем месте – поезд №76 из Киева в Кривой Рог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что "Укрзалізниця" усиливает контроль за соблюдением правил перевозок. В связи с этим компания напомнила украинцам и бизнесу о запрете на транспортировку биологических материалов, химических веществ и ряда других предметов.

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