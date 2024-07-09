В Украине запустили новый поезд на популярном маршруте: сколько стоят билеты

В Украине запустили новый поезд между Киевом и Одессой – по одному из самых популярных внутренних маршрутов. В первый рейс поезд отправился сегодня, 9 июля. Цены на билеты стартуют от 434 грн.

Видео дня

Поезд получил номер 761/762, он будет курсировать будет через день. Об этом сообщили в "Укрзалізниці" (УЗ).

"Первый рейс новоназначенного поезда Интерсити №761/762 по маршруту Киев – Одесса сегодня успешно прибыл в приморский город – со 100% заполненностью в обоих направлениях! Видим устойчивый спрос и дальше", – сообщили в УЗ.

Там сообщили, что между Киевом и Одессой теперь курсируют вагоны МПЛТ с сидячими местами 1-го и 2-го класса, ранее осуществлявшие рейсы между Киевом и Черниговом. Там им на замену на этот маршрут пришел капитально модернизированный электропоезд ЭД-9м, который прошел ремонт на собственных мощностях "Укрзализныци" летом прошлого года.

Расписание поезда № 761/762

Из Киева поезд будет отправляться по нечетным числам месяца в 6:03. Прибывать в Одессу – в 13:34.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:20. Прибывать в Киев в 21:54.

Поезд Киев – Одесса: сколько стоят билеты

Поезд уже стал очень популярным среди украинцев. Согласно информации "Укрзалізниці", на все даты, на которые была открыта продажа билетов, в открытом доступе мест уже нет. Ранее мониторинг показывал, что в будний день билеты из Киева в Одессу стоят:

1 класс – 755 грн;

2 класс – 434 грн.

В обратную сторону стоимость билетов такая же. По мере появления новых дат, билеты на рейсы будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" с 4 июля изменила время старта продаж билетов на ряд популярных международных рейсов. В частности, в Польшу (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!