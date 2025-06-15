В Украине запустили новый поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запускает новый поезд к один из крупнейших городов Украины, а также большой туристический центр – Одессу. В первый рейс он отправиться 27 июня. Стоимость билетов

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд получил номер 765/764.

В рейсы будет выходить поезд Интерсити+.

"Поезд усилит морское направление между столицей и Южной Пальмирой. Особенно удобно жителям Чернигова и Сум: вечером приехали в Киев — утром уже в Одессе", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Первый рейс поезда из Киева запланирован на 27 июня. Из Одессы – на 28 июня.

Отправление поезда из Киева – 21:49. Прибытие в Днепр – 05:34.

Отправление из Одессы – 06:54. Прибытие в Киев – 15:01.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс поезда 28 июня с Киева билеты продают в вагоны 1 и 2 классов. Их стоимость:

1 класс – 839,36 грн;

2 класс – 482,08 грн.

Новые поезда "Укрзалізниці"

Также "Укрзалізниця" запускает другие новые поезда. В частности:

№736/735 Киев – Днепр.

Когда поезд начнет курсировать, в "Укрзалізниці" не уточнили. Там лишь отметили, что он будет ходить "по определенным дням недели".

При этом его расписание известно. Так, отправление поезда из Киева запланировано на 23:52. Прибытие в Днепр – 05:45. Отправление из Днепра –23:24. Прибытие в Киев – 05:17.

№228/227 Ивано-Франковск – Краматорск.

Из Ивано-Франковска поезд будет ходить с 29 июня. Рейсы будут осуществляться через день.

Отправление из Ивано-Франковска – 21:52. В Краматорск – 18:28 следующего дня

Из Краматорска поезд будет ходить с 30 июня. Рейсы будут осуществляться через день.

Отправление из Краматорска – 19:20. Прибытие в Ивано-Франковск – 16:45 следующего дня.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, украинка показала, как выглядит изнутри новый плацкартный вагон "Укрзалізниці" – курсирующий в составе поезда №21/22 Львов – Харьков. По ее словам, за счет добавленных частичных перегородок проход в вагоне кажется более узким, высоким и длинным, однако благодаря лестницам стало легче забираться на верхние полки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!