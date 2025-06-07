Не такие, как старые: украинка показала, как выглядят новые вагоны "Укрзалізниці" внутри. Фото

Украинка показала, как выглядит изнутри новый плацкартный вагон "Укрзалізниці" – курсирующий в составе поезда №21/22 Львов – Харьков. По ее словам, за счет добавленных частичных перегородок, проход в вагоне кажется более узким, высоким и длинным, однако благодаря лестницам стало легче выбираться на верхние полки.

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"В вагоне больше мест: добавлен еще один отсек, напротив которого нет боковых полок, так что общее количество мест – 58. Номера мест вынесли, чтобы их было лучше видно и добавили на таблички шрифт Брайля", – рассказала пользовательница сети X (экс-Twitter) авантюристенятко.

Также ее внимание привлекло место напротив купе проводника, "которое можно использовать для багажа". А кроме того:

Уборная с пеленальным столом.

Нижние полки – "со светильником, розеточками".

"Нижние боковые стали более красивыми, добавлено немного деталей для удобства. Есть новая стремянка, самое эргономичное улучшение, как по мне", – рассказала авантюристенятко.

Верхние полки – на которые "очень легко вылезть".

По словам путешественницы, укороченная третья полка "позволяет спокойно сесть", розетка и светильник придает комфорт. А раскладной столик "прям приглашает пить кофе".

Сколько стоят билеты на поезд с новыми вагонами

На рейс 17 июня поезда №21/22 Львов – Харьков билеты в новые плацкартные вагоны стоят 563,11 грн.

Также на этот поезд продают билеты в вагоны люкс. Их цена – 2565,36 грн.

В самой же "Укрзалізниці" ранее сообщили, что новіе вагоны были построены Крюковским вагоностроительным заводом. При этом они:

Стали "очередной партией из числа 66 заказанных в 2023 году".

Вошли в первую в истории независимой Украины закупк2 именно плацкартных вагонов.

"Программа закупки новых плацкартных вагонов дополняется системной модернизацией существующего подвижного состава. Так, "Укрзалізниця" планирует капитально отремонтировать 59 вагонов в 2025 году, из которых 37 будут именно плацкартными", – рассказали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сама "Укрзалізниця"назначила новый поезд – между Киевом и одним из крупнейших городов страны Днепром. Впрочем, курсировать он будет временно.

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