В Украине запустили новый поезд по особенному маршруту: цена билетов

В Украине запустили новый поезд – между Киевом и крупным региональным центром Днепром. Как утверждают в "Укрзалізниці", новый состав станет хорошим вариантом для путешественников из Днепра – ведь, подчеркивается, в Киеве возможны пересадки на рейсы в ряд городов Украины. Билеты на поезд уже поступили в продажу – на рейс 27 июня из Киева в вагоны 1 класса они стоят 856,76 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд получил номер 736/735.

В рейсы будет выходить поезд Интерсити+.

"Поезд будет курсировать по определенным дням недели. Усиливает ночное сообщение между столицей и Днепром", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Когда поезд начнет курсировать, в "Укрзалізниці" не уточнили. Там лишь отметили, что он будет ходить "по определенным дням недели".

При этом его расписание известно. Так:

Отправление поезда из Киева запланировано на 23:52. Прибытие в Днепр – 05:45.

Отправление из Днепра –23:24. Прибытие в Киев – 05:17.

Сколько стоят билеты на новый поезд

Согласно информации из сайта "Укрзалізниці", поезд №736/735 Киев – Днепр выйдет в рейс 27 июня. Билеты на него продают в ваноны 1 и 2 классов. Их стоимость:

1 класс – 856,76 грн;

2 класс – 516,55 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила новый поезд – между Ивано-Франковском и Краматорском. Ожидается, что он обеспечит прежде всего защитникам страны новые возможности для путешествий, реабилитации, оздоровления и встреч с родными.

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