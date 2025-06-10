В Украине запустили новый поезд по особо важному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" назначила новый поезд – между Ивано-Франковском и Краматорском. Ожидается, что он обеспечит прежде всего защитникам страны новые возможности для путешествий, реабилитации, оздоровления и встреч с родными. Первый рейс запланирован на 29 июня из Ивано-Франковска – стоимость билетов в плацкарт составляет 557,44 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 228/227.

"Этот маршрут будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение. ... Маршрут значительно облегчит дорогу защитникам Украины, направляющимся на ротацию или на отдых, внутренне перемещенным украинцам, временно проживающим в других регионах, родным защитников, желающим приехать к ним на Донетчину", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: маршрут поезда будет охватывать 9 областей Украины. А его протяженность составит 1 358 км, что сделает рейс одним из самых длинных современной "Укрзалізниці".

Кроме того, отмечается, по прибытии в Ивано-Франковск пассажиры поезда смогут "легко добраться до других городов Прикарпатья". В частности:

Калуша и Долины.

Для этого нужно будет совершить пересадку на региональный поезд №867 Коломыя – Рава-Русская.

Коломыю.

Для этого можно будет воспользоваться пригородным дизель-поездом №6534 Ивано-Франковск – Коломыя.

Расписание нового поезда

Из Ивано-Франковска поезд будет ходить с 29 июня. Рейсы будут осуществляться через день.

Отправление из Ивано-Франковска – 21:52. В Краматорск – 18:28 следующего дня

Из Краматорска поезд будет ходить с 30 июня. Рейсы будут осуществляться через день.

Отправление из Краматорска – 19:20. Прибытие в Ивано-Франковск – 16:45 следующего дня.

Поезд будет курсировать через ряд станций. В частности:

Львов;

Киев;

Гребенку;

Лубны;

Миргород;

Полтаву;

Берестин;

Лозовую;

Близнюки;

Барвенково;

Славянск.

Где купить билеты на новый поезд

Продажа билетов будет стартовать за 20 суток до даты отправления поезда. Купить их можно будет в:

Приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

Кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на поезд

Билеты на рейс 29 июня из Ивано-Франковска продают в вагоны классов плацкарт, купе, люкс. Их стоимость:

Плацкарт – 557,44 грн.

Купе – 1513,7 грн.

Люкс – 3777,15 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, украинка показала, как выглядит изнутри новый плацкартный вагон "Укрзалізниці" – курсирующий в составе поезда №21/22 Львов – Харьков. По ее словам, за счет добавленных частичных перегородок проход в вагоне кажется более узким, высоким и длинным, однако благодаря лестницам стало легче забираться на верхние полки.

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