В Украине запустили новый поезд по особо важному маршруту: сколько стоят билеты
"Укрзалізниця" назначила новый поезд – между Ивано-Франковском и Краматорском. Ожидается, что он обеспечит прежде всего защитникам страны новые возможности для путешествий, реабилитации, оздоровления и встреч с родными. Первый рейс запланирован на 29 июня из Ивано-Франковска – стоимость билетов в плацкарт составляет 557,44 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 228/227.
"Этот маршрут будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение. ... Маршрут значительно облегчит дорогу защитникам Украины, направляющимся на ротацию или на отдых, внутренне перемещенным украинцам, временно проживающим в других регионах, родным защитников, желающим приехать к ним на Донетчину", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: маршрут поезда будет охватывать 9 областей Украины. А его протяженность составит 1 358 км, что сделает рейс одним из самых длинных современной "Укрзалізниці".
Кроме того, отмечается, по прибытии в Ивано-Франковск пассажиры поезда смогут "легко добраться до других городов Прикарпатья". В частности:
- Калуша и Долины.
Для этого нужно будет совершить пересадку на региональный поезд №867 Коломыя – Рава-Русская.
- Коломыю.
Для этого можно будет воспользоваться пригородным дизель-поездом №6534 Ивано-Франковск – Коломыя.
Расписание нового поезда
Из Ивано-Франковска поезд будет ходить с 29 июня. Рейсы будут осуществляться через день.
- Отправление из Ивано-Франковска – 21:52. В Краматорск – 18:28 следующего дня
Из Краматорска поезд будет ходить с 30 июня. Рейсы будут осуществляться через день.
- Отправление из Краматорска – 19:20. Прибытие в Ивано-Франковск – 16:45 следующего дня.
Поезд будет курсировать через ряд станций. В частности:
- Львов;
- Киев;
- Гребенку;
- Лубны;
- Миргород;
- Полтаву;
- Берестин;
- Лозовую;
- Близнюки;
- Барвенково;
- Славянск.
Где купить билеты на новый поезд
Продажа билетов будет стартовать за 20 суток до даты отправления поезда. Купить их можно будет в:
- Приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
- Кассах вокзалов.
Сколько стоят билеты на поезд
Билеты на рейс 29 июня из Ивано-Франковска продают в вагоны классов плацкарт, купе, люкс. Их стоимость:
- Плацкарт – 557,44 грн.
- Купе – 1513,7 грн.
- Люкс – 3777,15 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, украинка показала, как выглядит изнутри новый плацкартный вагон "Укрзалізниці" – курсирующий в составе поезда №21/22 Львов – Харьков. По ее словам, за счет добавленных частичных перегородок проход в вагоне кажется более узким, высоким и длинным, однако благодаря лестницам стало легче забираться на верхние полки.
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