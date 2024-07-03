В Украине запустили новое большое строительство: что намерены создать для Одессы

В Одессе намерены построить мусоросжигательный завод – соответствующее решение в конце июня приняли депутаты на местного городского совета. Предполагается, что предприятие будет производить электричество и тепло.

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Об этом сообщили в самом горсовете. Там отметили: разработка проекта строительства начнется после оформления земельной документации.

"В Одессе построят мусоросжигательный завод, который будет производить электричество и тепло. Депутаты Одесского горсовета согласовали разработку проекта землеустройства для отвода земельного участка площадью 4 га коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы" под реализацию данного проекта", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: построить завод в городе захотели еще в 2022 году, когда депутаты согласовали "Схему теплоснабжения города Одессы". И только летом 2024-го а эти намерения были закреплены в Стратегии развития города.

На украинских стройках будут работать мигранты из Азии и Африки

В то же время в Украине 74% компаний уже ощущают дефицит кадров, а на строительстве уже сейчас не хватает до 30-40% специалистов. В связи с этим ожидается, что строительные компании начнут привлекать трудовых мигрантов – прежде всего из стран Азии и Африки, которые к тому же готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы.

По данным Конфедерации работодателей Украины, за 2 года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе сократилось на 25,4% – почти до 300 тыс. человек.

Как утверждает глава правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов, в определенный момент отдельные компании потеряли до половины персонала.

Кроме того, отмечают аналитики, компании склоняются к привлечению иностранных работников еще и потому, что они не попадают под мобилизацию, которая стала одной из причин нехватки кадров.

Помимо всего прочего, иностранцы готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы. Так, отмечается, что:

зарплаты разнорабочих, авторемонтников, электросварщиков, каменщиков, грузчиков, парковщиков стартуют от 450 долларов в месяц;

зарплаты опытных каменщиков начинаются от 650 долларов;

украинцы таких профессий получают обычно от 900 долларов, а в сложившихся условиях претендуют и на больше.

Более того, нанимать иностранцев работодателям выгоднее даже с учетом того, что следует позаботиться об их официальном трудоустройстве и обязательно предоставить им жилье. При этом стоимость разрешения на одного человека составляет:

на 1 год – чуть больше 15 тыс. грн;

на 2 года – около 25 тысяч.

Однако резюмируют, что даже с учетом этих затрат труд иностранных работников остается на 10-20% дешевле, чем украинских.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Закарпатской области хотят построить новый речной порт с мультимодальным терминалом. Благодаря ему можно будет организовать международные перевозки.

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