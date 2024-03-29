В Украине хотят запустить новое большое строительство: что намерены создать на Закарпатье

В Украине хотят построить новый речной порт с мультимодальным терминалом – благодаря ему можно будет организовать международные перевозки. Ожидается, что такой порт появится в Закарпатской области.

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Там отметили: с таким предложением к ним обратилось госпредприятие "Администрация речных портов".

"На Закарпатье на берегу Тисы может появиться речной порт с мультимодальным терминалом. Это производственно-перегрузочный комплекс, который используется для погрузки, разгрузки, хранения грузов и т.д. Он может находиться на территории железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных портов", – говорится в сообщении.

Таким образом, отмечается, если порт будет построен, то благодаря ему можно будет организовать международные перевозки Тисой "с выходом в более крупные судоходные реки".

В Николаеве будет построен новый водопровод

В то же время, в Николаеве будет построен новый водопровод. Это должно помочь решить проблему водоснабжения города, возникшую в результате постоянных российских обстрелов в начале полномасштабного вторжения и подрыва Россией Каховской ГЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил:

проектирование и строительство нового водопровода должно начаться безотлагательно;

обеспечение бесперебойной подачи технической воды в Николаев – в течение 2024 года.

"Чтобы люди получили доступ к питьевой воде, разрабатывается комплексное решение, которое включает в себя строительство нового водопровода. Была дана задача подготовить соответствующий проект в короткие сроки. Сегодня на совещании рассмотрели предложения и определили возможные источники привлечения средств", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на полноценное восстановление ДнепроГЭС уйдут годы. Станция получила серьезные повреждения в результате обстрела Россией.

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