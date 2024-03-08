В Украине запускают новый поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

Между Киевом и Львовом запускают новый поезд Интерсити+. Он получил номер 741/742. Впрочем, курсировать поезд будет временно – лишь во время ближайшего уик-энда.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: билеты уже можно купить.

"Укрзалізниця" назначает дополнительный скоростной поезд № 741/742 Киев – Львов на предстоящий уик-энд. Билеты уже в приложении", – говорится в сообщении.

Расписание движения поезда Киев – Львов

По данным перевозчика, рейс будет осуществлен поездом класса Инресити+. Т.е., он – дневной.

Так, во Львов поезд отправиться в воскресенье, 10 марта. Расписание:

отправление из Киева – 14:58;

прибытие во Львов – 20:56.

В обратном направлении поезд поедет в понедельник, 11 марта. Расписание:

отправление из Львова – 08:05;

прибытие в Киев – в 14:10.

Цена билетов

На рейс из Киева во Львов билеты продаются на сидячие места в вагонах 1-го и 2-го класса. Их стоимость:

в 1-й класс – 951,49 грн;

во 2 класс – 516,1 грн.

Со Львова в Киев билеты продаются также на сидячие места в вагонах 1-го и 2-го класса, однако стоят дешевле:

1-й класс – 867,74 грн;

во 2-й класс – 471,91 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" запускает услугу мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Первое время она будет работать в режиме бета-тестирования. Суть нововведения состоит в том, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать соответствующие пуш-уведомления в приложении.

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