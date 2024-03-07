"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда: что изменилось

"Укрзалізниця" запускает услугу мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Первое время она будет работать в режиме бета-тестирования. Суть нововведения состоит в том, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать соответствующие пуш-уведомления в приложении.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: если активирована функция автовыкупа, то будет приходить уведомление, что билеты уже куплены.

"В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как работает автовыкуп

Как объяснили в "Укрзалізниці", для пользователей соответствующего приложения, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов. В частности:

на поезда, билеты на которые уже находятся в продаже – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

на направления – с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами.

При этом там подчеркнули: при активации функции сразу будет происходить снятие средств. В случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

"При использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок. Поэтому советуем не создавать множество мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов", – предупредили в компании.

Где загрузить тестовое приложение

Тестовое приложение доступно как пользователям iOS, так и Android. Загрузить его можно по ссылкам:

для iOS;

для Android.

"Если во время тестирования что-то пошло не так – сразу сообщайте нам через "Обратную связь" в приложении. Выбирайте тему "Отслеживание свободных мест" – это позволит нам консолидировать все замечания и отвечать быстрее", – подчеркнули в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом – № 741/742. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь во время ближайшего уик-энда.

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