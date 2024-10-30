В Украине заметно подорожал популярный продукт: производители увеличили цену почти вдвое

Украинские производители гречневой крупы почти вдвое увеличили закупочные цены на этот продукт. В этой связи стоимость гречки в супермаркетах может вырасти до 40 грн/кг.

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Об этом директор крупозавода Анна Босюк сообщила "Укринформу". Она отметила, что в этом году аграрии уменьшили площади под гречкой, вдобавок к чему лето выдалось сухим. Поэтому культуры не наполнились ожидаемой натурой.

"Сейчас еще есть остатки прошлогоднего урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидая поднятия цены, чтобы дороже ее реализовать. И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно за 8-10 тыс. грн/т, то сейчас – это уже ориентировочно 15 тыс. грн/т", – отметила Босюк.

Впрочем, магазины все еще имеют значительные остатки гречневой крупы, поэтому продолжат ее реализацию. Поэтому цены на продукт не отреагируют так быстро на рост, но поставщики новых партий гречки уже делают переоценку в сторону подорожания.

"Цена на гречку вырастет. Сейчас ее спрогнозировать трудно, но ориентируемся, что будем отпускать ее по 30-35 грн/кг, а в торговых сетях она будет стоить ориентировочно 37-40 грн", – добавила директор крупозавода.

Также Анна Босюк отметила, что гречневой крупы должно хватить как для потребления в Украине, так и на экспорт. По данным Минагрополитики, по состоянию на 25 октября с 98% площадей в Украине намолотили 126,9 тыс. тонн гречки. Урожай прошлого года составил 207,5 тыс. тонн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы начали экономить на пищевых продуктах в результате войны, и связанные с ней подорожание товаров и уменьшение дохода. Сильнее всего это задело старшее поколение – урезать бюджет пришлось 3 из 4 из них. В общем, финансовые причины стали главными, почему украинцы стали меньше тратить денег на еду, это объяснили повышением цен (61%) и уменьшением доходов (44%).

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