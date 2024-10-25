Украинцы стали меньше покупать еду: почему изменились вкусы у населения

Украинцы начали экономить на пищевых продуктах в результате войны, и связанные с ней подорожание товаров и уменьшение дохода. Сильнее всего это задело старшее поколение – урезать бюджет пришлось 3 из 4 из них.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus. В общем, финансовые причины стали главными, почему украинцы стали меньше тратить денег на еду, это объяснили следующими аспектами:

повышение цен – 61%;

уменьшение дохода – 44%

Учитывая это, многие вынуждены урезать бюджет на питание. Наиболее заметно эта тенденция проявляется среди респондентов возрастной группы 56+ лет – среди них доля экономящих составляет 77%. Украинцы исходят из сложившейся ситуации по-разному:

выбирают более дешевые продукты – 64%;

чаще готовят еду на дому – 48%;

потребляют меньше пищевых продуктов – 42%;

заменяют продукты более доступными – 40%;

пропускают некоторые приемы пищи – 12%.

Больше украинцы экономят на кондитерских изделиях (49%), а также рыбе и морепродуктах (48%). В то же время на базовые продукты (хлеб, растительное масло, муку, крупы, овощи и яйца) бюджет практически не изменился – на них экономит 11% населения.

Следует отметить, что в сентябре 2024 года потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении ускорилась до 8,6% - с 7,5% в августе. К примеру, рост стоимости сырых продуктов питания увеличился до 7,1%. В месячном же измерении все цены выросли на 1,5%. Главная причина – ускорение продовольственной инфляции из-за ограниченного предложения продовольственной продукции.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине значительно возросла стоимость коммунальных услуг. За год – с сентября-2023 по сентябрь 2024 – тарифы увеличились в целом на 18,7%. Впрочем, не все. Да, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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