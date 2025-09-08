В Украине закрыли тысячи уголовных производств в отношении бизнеса: Кравченко о результатах аудита

Генеральна прокуратура Украины провела аудит более 23 тыс. уголовных производств, касающихся бизнеса. В результате 35% из них, или около 8 126 производств, закрыты.

Основная причина закрытия – отсутствие объективных данных относительно состава и события уголовного преступления, а следовательно и судебной перспективы. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

В большинстве закрытых производств – 7634 – органом досудебного расследования является Национальная полиция Украины.

– органом досудебного расследования является Украины. Еще в 931 случае – Бюро экономической безопасности (БЭБ).

У Службы безопасности Украины (СБУ) – 44 закрытых проидства в отношении бизнеса.

У Государственного бюро расследований (ГБР) – 57.

"Это масштабная работа, цель которой – защита честных предпринимателей и привлечение к ответственности тех, кто действительно нарушает закон. Мой месседж прост: перед законом все равны. Нет "своих" и "чужих". Если вы работаете честно, мы вас защитим, если вы нарушаете закон, ответственность будет неотвратимой", – резюмировал Генпрокурор.

Куда бизнесу жаловаться на давление

Кравченко напомнил, что с недавнего времени в Украине действует портал "Стоп Тиск". Генпрокурор заверил, что обрабатывается каждая жалоба, поданная с помощью этого инструмента.

"Я лично слежу за его работой. Это эффективный способ обеспечить честный диалог между прокуратурой и бизнесом", – считает Кравченко.

Как бизнесу сообщить о давлении со стороны правоохранителей

Авторизируйтесь на портале с помощью государственного сервиса Дія для подтверждения личности.

с помощью государственного сервиса Дія для подтверждения личности. Подробно опишите ситуацию – действия должностных лиц, обстоятельства, дату, последствия.

Добавьте документы, фотографии или другие доказательства (при наличии).

"Предоставленная информация используется для реагирования на факты давления, инициирования проверок и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", – говорится на портале.

На какие действия правоохранителей бизнес может жаловаться ОГП

Нарушения во время обысков.

Безосновательное применение мер обеспечения уголовного производства.

Безосновательное затягивание досудебного расследования.

Требование неправомерной выгоды.

Противодействие законной хозяйственной деятельности (рейдерство).

Ненадлежащее реагирование на правонарушения.

Неправомерное применение силы или принуждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине широко распространена практика ухода от налогов через схему, известную как "дробление бизнеса". Ее механизм состоит в том, что компании намеренно оформляют деятельность на множество мелких физических лиц-предпринимателей ("ФОПов"), что позволяет существенно снизить налоговую нагрузку.

