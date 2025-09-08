В Украине закрыли тысячи уголовных производств в отношении бизнеса: Кравченко о результатах аудита
Генеральна прокуратура Украины провела аудит более 23 тыс. уголовных производств, касающихся бизнеса. В результате 35% из них, или около 8 126 производств, закрыты.
Основная причина закрытия – отсутствие объективных данных относительно состава и события уголовного преступления, а следовательно и судебной перспективы. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
- В большинстве закрытых производств – 7634 – органом досудебного расследования является Национальная полиция Украины.
- Еще в 931 случае – Бюро экономической безопасности (БЭБ).
- У Службы безопасности Украины (СБУ) – 44 закрытых проидства в отношении бизнеса.
- У Государственного бюро расследований (ГБР) – 57.
"Это масштабная работа, цель которой – защита честных предпринимателей и привлечение к ответственности тех, кто действительно нарушает закон. Мой месседж прост: перед законом все равны. Нет "своих" и "чужих". Если вы работаете честно, мы вас защитим, если вы нарушаете закон, ответственность будет неотвратимой", – резюмировал Генпрокурор.
Куда бизнесу жаловаться на давление
Кравченко напомнил, что с недавнего времени в Украине действует портал "Стоп Тиск". Генпрокурор заверил, что обрабатывается каждая жалоба, поданная с помощью этого инструмента.
"Я лично слежу за его работой. Это эффективный способ обеспечить честный диалог между прокуратурой и бизнесом", – считает Кравченко.
Как бизнесу сообщить о давлении со стороны правоохранителей
- Авторизируйтесь на портале с помощью государственного сервиса Дія для подтверждения личности.
- Подробно опишите ситуацию – действия должностных лиц, обстоятельства, дату, последствия.
- Добавьте документы, фотографии или другие доказательства (при наличии).
"Предоставленная информация используется для реагирования на факты давления, инициирования проверок и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", – говорится на портале.
На какие действия правоохранителей бизнес может жаловаться ОГП
- Нарушения во время обысков.
- Безосновательное применение мер обеспечения уголовного производства.
- Безосновательное затягивание досудебного расследования.
- Требование неправомерной выгоды.
- Противодействие законной хозяйственной деятельности (рейдерство).
- Ненадлежащее реагирование на правонарушения.
- Неправомерное применение силы или принуждения.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине широко распространена практика ухода от налогов через схему, известную как "дробление бизнеса". Ее механизм состоит в том, что компании намеренно оформляют деятельность на множество мелких физических лиц-предпринимателей ("ФОПов"), что позволяет существенно снизить налоговую нагрузку.
