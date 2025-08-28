В Украине "разрешили" бизнесу жаловаться на правоохранителей Офису генпрокурора: куда обращаться

Офис генерального прокурора (ОГП) запустил портал "Стоп Тиск". Он предназначен для обращений, верификации и реагирования на случаи давления на бизнес. Ожидается, что этот портал станет инструментом защиты бизнеса от неправомерных действий правоохранителей.

Об этом сообщили в самом ОГП. Там отметили:

В полном объеме портал заработает 2 сентября этого года.

Расположен портал по ссылке.

"Защита добропорядочного бизнеса, особенно в условиях войны, нуждается в эффективной защите от давления и неправомерного вмешательства. Поэтому среди приоритетов – защита прав субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности", – говорится в сообщении.

На какие действия правоохранителей бизнес может жаловаться ОГП

Нарушения во время обысков.

Безосновательное применение мер обеспечения уголовного производства.

Безосновательное затягивание досудебного расследования.

Требование неправомерной выгоды.

Противодействие законной хозяйственной деятельности (рейдерство).

Ненадлежащее реагирование на правонарушения.

Неправомерное применение силы или принуждения.

Как бизнесу сообщить о давлении со стороны правоохранителей

Авторизируйтесь с помощью государственного сервиса Дія для подтверждения личности.

Подробно опишите ситуацию – действия должностных лиц, обстоятельства, дату, последствия.

Добавьте документы, фотографии или другие доказательства (при наличии).

"Предоставленная информация используется для реагирования на факты давления, инициирования проверок и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", – говорится на портале.

