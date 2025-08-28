В Украине "разрешили" бизнесу жаловаться на правоохранителей Офису генпрокурора: куда обращаться
Офис генерального прокурора (ОГП) запустил портал "Стоп Тиск". Он предназначен для обращений, верификации и реагирования на случаи давления на бизнес. Ожидается, что этот портал станет инструментом защиты бизнеса от неправомерных действий правоохранителей.
Об этом сообщили в самом ОГП. Там отметили:
- В полном объеме портал заработает 2 сентября этого года.
- Расположен портал по ссылке.
"Защита добропорядочного бизнеса, особенно в условиях войны, нуждается в эффективной защите от давления и неправомерного вмешательства. Поэтому среди приоритетов – защита прав субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности", – говорится в сообщении.
На какие действия правоохранителей бизнес может жаловаться ОГП
- Нарушения во время обысков.
- Безосновательное применение мер обеспечения уголовного производства.
- Безосновательное затягивание досудебного расследования.
- Требование неправомерной выгоды.
- Противодействие законной хозяйственной деятельности (рейдерство).
- Ненадлежащее реагирование на правонарушения.
- Неправомерное применение силы или принуждения.
Как бизнесу сообщить о давлении со стороны правоохранителей
- Авторизируйтесь с помощью государственного сервиса Дія для подтверждения личности.
- Подробно опишите ситуацию – действия должностных лиц, обстоятельства, дату, последствия.
- Добавьте документы, фотографии или другие доказательства (при наличии).
"Предоставленная информация используется для реагирования на факты давления, инициирования проверок и привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", – говорится на портале.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине широко распространена практика ухода от налогов через схему, известную как "дробление бизнеса". Ее механизм состоит в том, что компании намеренно оформляют деятельность на множество мелких физических лиц-предпринимателей ("ФОПов"), что позволяет существенно снизить налоговую нагрузку.
