Крупная сеть магазинов в Украине уклоняется от налогов с помощью теневой схемы: озвучено название

В Украине широко распространена практика ухода от налогов через схему, известную как "дробление бизнеса". Ее механизм состоит в том, что компании намеренно оформляют деятельность на множество мелких физических лиц-предпринимателей ("ФОПов") , что позволяет существенно снизить налоговую нагрузку. Один из характерных примеров такой схемы – сеть магазинов "Тано", которая имеет 117 точек в Черновицкой и Тернопольской областях.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил:

Магазины в этой сети оформлены на "ФОП" на общей системе налогообложения.

В них работают другие "ФОПы" – продавая неподакцизные товары "на второй форме единого налога".

"Указанные "ФОПы" постоянно меняются, потому что превышают лимит в 7 млн ​​грн. В этом заключается манипуляция и злоупотребление: единый налог создавался для малого бизнеса, а не для большого, мимикрирующего под малый, имея 117 магазинов", – объяснил нардеп.

При этом он подчеркнул: проверка деятельности сети его помощниками засвидетельствовала, что один и тот же магазин выдает разные чеки от разных "ФОПов". Что дает основания говорить об уклонении от налогообложения через схему дробления.

Почему дробление бизнеса является проблемой

В целом же, объяснил Гетманцев, дробление бизнеса создает ряд проблем для экономики. В частности, это приводит к:

Недополучению государством налогов.

Неравным условиям на рынке.

"Когда один магазин платит НДС по всем товарам, а другой кладет деньги в карман, это создает несправедливую конкуренцию", – рассказал нардеп.

Выгоды для покупателей нет

При этом он подчеркнул: распространенное мнение о том, что в уклоняющихся от налогообложения магазинах товары дешевле, не соответствует действительности. Ведь "разница оказывается в карманах мошенников, а не в бюджете".

Сама же эта разница, по его словам огромна. По словам Гетманцева, при обороте магазина в 3 млн грн и средней налоговой нагрузкуе в ритейле в 10%:

"Белый" магазин уплатит в бюджет 300 000 грн в месяц.

"ФОП" – всего 4 000 грн.

"У проблемы есть решение: тень боится света. Клановая система, которая десятилетиями воровала на тени, боится распространения информации. Каждый кейс должен привести к не только прекращению злоупотребления и привлечению виновных к ответственности, но и отставке чиновника, который закрывал глаза на правонарушения", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили масштабную схему, которая включала контрабанду компьютерной техники и мобильных телефонов включая Apple, Lenovo, Dell, EcoFlow и уклонение от уплаты налогов. Сеть "работала" как раз с помощью разделения "бизнеса" на сотню физлиц-предпринимателей.

