В Украине захотели ограничить денежные переводы: Гетманцев раскрыл планы

Национальный банк Украины (НБУ) предложил ограничить суммы и частоту денежных переводов по реквизитам банковских карт, а также наличные переводы через терминалы самообслуживания. Инициатива пока только обсуждается, конкретные лимиты не известны.

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О таком предложении НБУ сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, ограничения планируют установить в рамках продолжения борьбы с мискодингом и теневыми финоперациями.

Отмечается, что ограничения предложено ввести исключительно на период действия военного положения. Соответствующие изменения в законодательство будет разрабатывать профильный подкомитет парламента вместе с НБУ.

"Установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы транзакций, их количества и т.п. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания", – описал Гетманцев.

Нардеп уточнил, что такое предложение было озвучено 2 февраля, когда налоговый комитет Рады заслушал на заседании доклад НБУ о мискодинге и теневых операциях. Выяснилось, что при проверках банков и небанковских финучреждений Нацбанк выявил многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций переводов с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания.

По словам Гетманцева, в сегменте безналичных платежей присутствуют отдельные схемы для осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности. В частности:

незаконная организация и проведение азартных игр;

легализация средств, полученных преступным путем;

мошеннические схемы с использованием фишинга;

использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гетманцев заверил: в Украине нет планов вводить налог на денежные переводы. Заявление о таком налоге – ошибка "эксперта", который сделал заявление о Национальной стратегии доходов, однако, вероятно, не читал ее.

По словам нардепа, налог с перевода вводить не собираются. Более того, налог в размере 18%, как отмечает Гетманцев, "это какой-то совершенно бред, который убьет просто экономику".

Также OBOZ.UA писал о том, какие налоги действительно планируют повысить в Национальной стратегии доходов. Речь идет в первую очередь о новых правилах для "ФОПов".

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