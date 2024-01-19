"Это какой-то совершенно бред": Гетманцев рассказал, будут ли вводить налог на переводы в 18%

В Украине нет планов вводить налог на переводы. Заявление о таком налоге – ошибка "эксперта", который сделал заявление о Национальной стратегии доходов, однако, вероятно, не читал ее.

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Об этом в интервью СМИ рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. " Человек не читал национальную стратегию доходов, это наш план стратегический до 2030 года, который был опубликован в декабре 2023 года, но захотел собрать явно ругательства, не в своем уме, решил запостить такую провокацию. Возможно, я не исключаю даже, что кто-то попросил его это сделать, чтобы расшатать ситуацию в стране", – пояснил он.

По словам нардепа, налог с перевода вводить не планируют. Более того, налог в размере 18%, как отмечает Гетманцев, "это какой-то совершенно бред, который убьет просто экономику".

На самом деле в стратегии говорится о том, что налоговая получит доступ к банковской информации украинцев. "Контролирующим органам будет предоставлена возможность усилить контроль за доходами и расходами физических лиц путем предоставления контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

В Министерстве финансов также отметили, что в тексте отсутствуют слова о "любых поступлениях на карточку физлица"; "Фраза о требованиях "налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности" отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV действующей редакции Налогового кодекса Украины)", – пояснили в ведомстве.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие налоги действительно планируют повысить в Национальной стратегии доходов. Речь идет в первую очередь о новых правилах для "ФОПов".

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