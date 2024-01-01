В Украине кардинально изменят налоги для всех: банковские счета будут контролировать, а ставки увеличат

Правительство приняло Национальную стратегию доходов до 2030-го, в которой признало необходимость кардинальной фискальной реформы. Документ требовал разработать МВФ, его тоже ожидали в ЕС. Согласно стратегии, у украинской налоговой системы есть огромное количество проблем: несогласованные ставки, раздутые льготы, отсутствие эффективного контроля, коррупционное давление, невозможность отслеживать реальные доходы и т.д.

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Чтобы хотя бы постепенно отказаться от кредитов и грантов партнеров и приблизиться к ЕС, Украине придется проводить болезненную и кардинальную реформу. По всей вероятности, она растянется на три года и полноценно начнется уже после завершения войны. Но некоторые шаги придется делать уже сейчас.

Проблемы на всех уровнях: неуплата акцизов, трансфертное ценообразование, уклонение от уплаты налогов средним и крупным бизнесом, система единого налога, которая искажает конкурентную среду и позволяет скрывать реальное обращение. И если не решить эти проблемы, Украина не сможет восстановиться после войны, обеспечить свою обороноспособность и стать партнером для ЕС.

О том, как в стратегии предлагают изменить правила для "ФОПов" и обычных украинцев, читайте в первой публикации OBOZ.UA.

Единый налог нужно кардинально менять

Упрощенкой пользуются 1,7 млн. предпринимателей. На первой группе находятся 206,7 тыс. ФЛП, на второй – 590,1 тыс., остальные, а это 985,6 тыс. предпринимателей, находятся на третьей группе. Это данные за семь месяцев 2023 года. Как видно из таблицы, ежегодно количество тех, кто пользуется упрощенной системой, растет.

"С точки зрения налогообложения бизнеса, режим упрощенной системы ставит под угрозу налоговые поступления и влияет на принятие бизнес-решений. Необязательность системы означает, что именно налогоплательщики с наибольшими доходами обладают наибольшим стимулом выбирать эту систему, что де-факто приводит к уменьшению их налоговых обязательств", – говорится в стратегии.

Действующая система без жесткого контроля привела к тому, что большое количество предприятий скрывает свои обороты для того, чтобы оставаться на едином налоге и не нарушать лимиты дохода. Такая система искажает конкуренцию. Те, кто работает честно, вынуждены платить полные налоги. В то время как бизнес, пользующийся схемами, платит меньше и имеет преимущество.

У "ФОП" есть и другие преимущества. К примеру, они освобождены от обязанности вести учет товарных запасов по месту их реализации. Система создавалась для поддержки малого бизнеса, однако в результате превратилась в масштабную и разветвленную сеть, которой пользуются контрабандисты, скрывающие свои обороты предприниматели. Реформа необходима, уверены в правительстве.

Прежде чем проводить реформу и усиливать требования, необходимо оказать давление, чтобы контролирующие органы не могли давить на предприятия, используя свои полномочия. Цель изменений значительно уменьшит сферу и применение упрощенной системы. Они будут поэтапно внедряться в период с 2025 по 2027 год.

Вот какие изменения приготовили:

регистрировать "ФОП" будет не нужно. Этот статус будет предоставляться автоматически после открытия в банке счета со статусом "для ведения предпринимательской деятельности". А после закрытия счета будет прекращен и статус ФЛП;

ставки единого налога для юрлиц третьей группы (сейчас 5%) будут постепенно увеличивать до 18%. Процесс увеличения продлится три года, а после трех лет юридическим лицам вообще запретят пользоваться единым налогом;

Процесс увеличения продлится три года, а после трех лет юридическим лицам вообще запретят пользоваться единым налогом; вторую и третью группу "ФОП" объединят в одну. И они будут платить налоги в размере от 3 до 17%. Ставка будет зависеть от сферы деятельности (меньше будут платить торговцы, больше - оказывающие услуги). Поднятие ставок также будет происходить постепенно: в течение трех лет;

уменьшат количество сфер деятельности, которые могут находиться в первой группе. Для объединенной второй группы будет обязательно использование регистраторов расчетных операций (РРО);

Для объединенной второй группы будет обязательно использование регистраторов расчетных операций (РРО); для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут пересмотрены в сторону увеличения до 18%.

Налоги изменят и для физлиц

Налог на доходы физлиц (НДФЛ) в Украине составляет 18% для всех. То есть ставка одинакова и для тех, кто действительно работает на минималке, и для украинцев, зарабатывающих сотни тысяч в месяц. Проблема состоит в отсутствии действенного контроля. Например, у налоговой нет информации о том, какие на самом деле суммы проходят через счета украинцев. Это побуждает использовать разные схемы и занижать реальные доходы.

Сейчас налоги со своих доходов платят 7,4 млн. человек. Из них 1,4 млн имеют доход меньше минималки. От 6,7 тыс. до 20,1 тыс. грн зарабатывает 3,9 млн украинцев. 1,8 млн – от 20,1 тыс. до 100,5 тыс. грн. И только 88,5 тыс. плательщиков официально удерживают более 100,5 тыс. грн. Кроме того, некоторые работодатели официально устанавливают зарплату ниже фактической, они также побуждают своих сотрудников открывать ФЛПы и подписывать договор о предоставлении услуг, а не оформляться согласно трудовому договору. Это позволяет платить налог в 5%, а не 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Среди грядущих перемен:

введут прогрессивную шкалу (часть дохода может облагаться налогом со значительно более высокой ставкой);

(часть дохода может облагаться налогом со значительно более высокой ставкой); просмотрят льготы по НДФЛ;

пересмотрят систему возврата налогов. Их будут возвращать, если тратить средства на развитие личного трудового потенциала, обучение детей, создание или расширение собственного бизнеса, самостоятельное улучшение жилищных и бытовых условий, лечение и прочее;

Их будут возвращать, если тратить средства на развитие личного трудового потенциала, обучение детей, создание или расширение собственного бизнеса, самостоятельное улучшение жилищных и бытовых условий, лечение и прочее; Главное: налоговая получит доступ к банковской информации украинцев. "Контролирующим органам будет предоставлена возможность усилить контроль за доходами и расходами физических лиц путем предоставления контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

Это лишь небольшое количество изменений, которые заметят все украинцы. Кроме того, необходимо реформировать НДС, акцизы, налоги на прибыль. Детальнее об этом читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.

Главное: правительство в своей стратегии признало: восстановить экономику, обеспечить бюджетные нужды без кардинальных изменений не удастся. И наемные сотрудники, и представители бизнеса, и налоговая должны понять: уклоняться от уплаты налогов, давать и получать за это взятки – убивать будущее государства. Если украинцы не начнут жить по правилам, стране будет очень тяжело решить свои проблемы.