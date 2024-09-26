В Украине женщин будут обучать высокооплачиваемой профессии: где записаться

В Украине запустили программу по переквалификации женщин, желающих получить навыки управления строительной техникой – Iron Women. Они смогут пройти обучение на операторок экскаватора и фронтального погрузчика. При этом уже сейчас в описании требований большинства высокооплачиваемых вакансий пол соискателя не указывается

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О программе сообщили в Минэкономики. Отметив: за участие в ней платить не надо, поскольку она бесплатная.

"Чтобы улучшить ситуацию на рынке труда, помочь женщинам овладеть более востребованной профессией и повысить свою конкурентоспособность, мы ввели ряд программ по переквалификации и обучению. Благодаря этому тысячи украинок имеют возможность овладеть новой специальностью, которая более актуальна на сегодня, расширить знания по специальности, повысить свой профессиональный уровень", – говорится в сообщении.

Там отметили: участие в программе могут принять женщины от 18 лет. Для этого им нужно иметь:

действительное водительское удостоверение любой категории;

опыт вождения.

"Участие в программе бесплатно. Обучение, проживание и питание покрываются за счет проекта Reskilling Ukraine", – рассказали в министерстве.

Как будет проходить обучение

Как объяснили в Минэкономики, программа Iron Women состоит из теоретического курса (проходит онлайн) и практического обучения. Последнее пройдет на технике Volvo Construction Equipment, "среди которой – первый в Украине электрический колесный погрузчик".

"Учеба завершается профессиональной аттестацией на получение квалификации "машинист экскаватора 5 разряда" и "водитель погрузчика 4 разряда". Полученная квалификация подразумевает работу на предприятиях без права выезда на дороги общего пользования", – отметили в министерстве.

Где подавать заявку на участие в программе

Обучение стартует в октябре. Подать заявку можно до 6 октября. Соответствующая анкета расположена по ссылке. Указать в ней, среди прочего, нужно:

личные данные;

место жительства;

наличие водительского удостоверения;

имеющееся место работы;

образование и пр.

Сколько платят экскаваторщикам

В то же время, отметим: в настоящее время на рынке достаточно много вакансий для экскаваторщиков. При чем высокооплачиваемых – некоторые компании, согласно информации крупного кадрового портала, предлагают зарплату в 35 000, 50 000 и даже 65 000 грн.

При этом в описании требований большинства предложений пол соискателя не указывается. Что, вероятно, уже дает возможность женщинам, имеющим все необходимые профессиональные навыки, претендовать на получение работы.

Как сообщал OBOZ.UA, наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им около 35 тыс. грн и даже больше.

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