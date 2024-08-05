В Украине за работу из дома готовы платить более 40 тысяч: какие вакансии открыты

Удаленная работа становится все более популярной в Украине. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам 40 тыс. грн зарплаты и более.

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К примеру, производитель мебели ищет конструктора корпусной мебели на зарплату от 60 до 70 тыс. грн. "Умение работать в конструкторских программах: Базис-мебельщик или других. Требуется опытный специалист", – говорится в объявлении.

Онлайн-школа ищет менеджера по продажам образовательных услуг. Платить обещают от 16 до 40 тыс. грн. В обязанности, среди прочего, будет входить:

проведение демонстрационных, уже разработанных уроков;

презентация платформы и реализация пакета уроков под потребности заинтересованных клиентов.

Digital-агентство ищет оператора чата с обязательным знанием английского языка на уровне минимум B1 для работы в ночную смену. Платить обещают от 20 до 70 тыс. грн. Нужно будет, среди прочего, "взаимодействовать с потенциальными клиентами в режиме чата по скриптам компании", а также создавать потенциальную базу клиентов.

Работодатели отказываются от старых зарплат

В то же время, украинские работодатели повышают зарплаты своим сотрудникам. Цель – удержание персонала и привлечение новых высококвалифицированных работников в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. В частности, средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы выросла в июле 2024 года до 19 553 грн – с около 17 000 в начале года.

По данным Минэкономики, на уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжают влиять факторы 2022 года – последствия активных боевых действий на значительной территории Украины. В частности:

временная потеря значительной территории;

разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку деятельности);

существенные перманентные разрушения логистики;

значительное количество людей трудоспособного населения за границей и в рядах Вооруженных сил Украины, "что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда".

Впрочем, отмечается, сами украинцы хотят зарабатывать еще больше. Так, средняя зарплата, запрашиваемая ими в резюме, составляет 20 414 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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