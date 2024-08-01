Работодатели отказываются от старых зарплат: как меняют уровень оплаты украинцев

Украинские работодатели повышают зарплаты своим сотрудникам. Цель – удержание персонала и привлечение новых высококвалифицированных работников в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. В частности, средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы выросла в июле 2024 года до 19 553 грн – с около 17 000 в начале года.

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Об этом сообщает Минэкономики. Отмечается: на уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжают влиять факторы 2022 года - последствия активных боевых действий на значительной территории Украины. В частности:

временная потеря значительной территории;

разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку деятельности);

существенные перманентные разрушения логистики;

значительное количество людей трудоспособного населения за границей и в рядах Вооруженных сил Украины, "что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда".

Впрочем, отмечается, сами украинцы хотят зарабатывать еще больше. Так, средняя зарплата, запрашиваемая ими в резюме, составляет 20 414 грн.

Украинцам за работу готовы платить более 50 тысяч

В то же время, по данным участников рынка труда, средняя зарплата в столице составляет 25 тыс. грн – что превышает (и в отдельных случаях, значительно) показатели в остальных крупных городах. При этом получать большую зарплату – 50 тыс. грн и выше – в Киеве можно не только работая на руководящей должности или, к примеру, в IT-отрасли.

В частности, стоматологи в столице могут претендовать на среднюю зарплату в 65 тысяч. При этом в целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить намного меньше – в среднем 45 тыс. грн.

Риэлторам в Киеве готовы платить в среднем в 51 500 грн. Тогда как по Украине существенно меньше – 40 тыс. грн.

Автомаляры в столице могут получать в среднем 50 тыс. грн. При этом в целом по Украине таким специалистам готовы платить меньше – 45 тыс. грн в среднем.

Как сообщал OBOZ.UA, удаленная работа становится все более популярной в Украине. И на то есть причина: некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 50 тыс. грн.

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