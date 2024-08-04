Увольнять с работы украинцев будут намного чаще, чем нанимать: кто в зоне риска

В ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Согласно им, среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 77%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 18%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 69%;

нанимать новых – 10%;

проводить увольнения – 21%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 74%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 20%, что в более чем 3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Сфера строительства стала единственной, где количество компаний, планирующих увольнения, не будет доминировать над теми, кто готовиться расширять штат. Впрочем, ожидать общего роста количества работников здесь тоже не стоит – ведь и нанимать новых, и увольнять имеющихся сотрудников намерены по 24% компаний. Еще 52% предприятий планирует оставлять текущее количество сотрудников.

Работодатели отказываются от старых зарплат

В то же время, украинские работодатели повышают зарплаты своим сотрудникам. Цель – удержание персонала и привлечение новых высококвалифицированных работников в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. В частности, средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы выросла в июле 2024 года до 19 553 грн – с около 17 000 в начале года.

По данным Минэкономики, на уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжают влиять факторы 2022 года – последствия активных боевых действий на значительной территории Украины. В частности:

временная потеря значительной территории;

разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку деятельности);

существенные перманентные разрушения логистики;

значительное количество людей трудоспособного населения за границей и в рядах Вооруженных сил Украины, "что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда".

Впрочем, отмечается, сами украинцы хотят зарабатывать еще больше. Так, средняя зарплата, запрашиваемая ими в резюме, составляет 20 414 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, удаленная работа становится все более популярной в Украине. И на то есть причина: некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 50 тыс. грн.

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