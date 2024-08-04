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Увольнять с работы украинцев будут намного чаще, чем нанимать: кто в зоне риска

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Увольнять с работы украинцев будут намного чаще, чем нанимать

В ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Согласно им, среди предприятий сферы услуг:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 77%;
  • нанимать новых – 5%;
  • проводить увольнения – 18%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы услуг будут оставлять текущее количество сотрудников 77%

Среди предприятий сферы промышленности:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 69%;
  • нанимать новых – 10%;
  • проводить увольнения – 21%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сферы промышленности нанимать новых работников намерены 10% компаний

Среди торговых предприятий:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 74%;
  • нанимать новых – 6%;
  • проводить увольнения – 20%, что в более чем 3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди торговых предприятий проводить увольнения намерены 20%

Сфера строительства стала единственной, где количество компаний, планирующих увольнения, не будет доминировать над теми, кто готовиться расширять штат. Впрочем, ожидать общего роста количества работников здесь тоже не стоит – ведь и нанимать новых, и увольнять имеющихся сотрудников намерены по 24% компаний. Еще 52% предприятий планирует оставлять текущее количество сотрудников.

В сфере строительства нанимать и увольнять работников намерены одинаковое количество компаний

Работодатели отказываются от старых зарплат

В то же время, украинские работодатели повышают зарплаты своим сотрудникам. Цель – удержание персонала и привлечение новых высококвалифицированных работников в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. В частности, средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы выросла в июле 2024 года до 19 553 грн – с около 17 000 в начале года.

По данным Минэкономики, на уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжают влиять факторы 2022 года – последствия активных боевых действий на значительной территории Украины. В частности:

  • временная потеря значительной территории;
  • разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку деятельности);
  • существенные перманентные разрушения логистики;
  • значительное количество людей трудоспособного населения за границей и в рядах Вооруженных сил Украины, "что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда".

Впрочем, отмечается, сами украинцы хотят зарабатывать еще больше. Так, средняя зарплата, запрашиваемая ими в резюме, составляет 20 414 грн.

Украинские работодатели повышают зарплаты своим сотрудникам

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, удаленная работа становится все более популярной в Украине. И на то есть причина: некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома более 50 тыс. грн.

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