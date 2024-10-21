В Украине за работу без опыта готовы платить 40 тысяч и больше: кого ищут

Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им 40 тыс. грн и даже больше.

Видео дня

К примеру, агентство недвижимости ищет риэлтора на зарплату от 35 000 до 80 000 грн. "Мы предоставляем профессиональное обучение и поддержку новичкам", – говорится в объявлении. Там же отмечается, что нужно быть готовым работать как в офисе, так и за его пределами.

На популярном сайте поиска работы можно найти вакансию продавца-консультанта по мобильным телефонам и аксессуарам. Платить обещают от 35 000 до 40 000 грн. Как уверяет автор объявления, для получения должности "опыт работы не обязателен".

В2В-компания готова платить от 28 000 до 60 000 грн менеджеру по продажам. Там обещают провести бесплатное обучение, а в обязанности сотрудника будут входить:

консультация заинтересованных клиентов в телефонном режиме;

ведение отчетности;

работа с CRM-системой.

За работу из дома в Украине готовы платить около 50 тысяч

В то же время, удаленная работа становится все более популярной в Украине. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 50 тыс. грн зарплаты.

К примеру, школа английского языка предлагает от 25 000 до 50 000 грн зарплаты. Среди требований к соискателю – знание языка на уровне С1+, а также опыт преподавания.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!