В Украине взлетели цены на аренду квартир в ряде областей: где дороже всего и как изменилась стоимость
В Киеве стоимость аренды однокомнатной квартиры на конец августа составляла 20,4 тыс. грн. По сравнению с июлем цена выросла на 18%, а с прошлого года – на 42%.
При этом в нескольких других областях и областных центрах стоимость съема жилья снизилась. В частности, в этом году цена аренды упала в Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях, говорится в отчете маркетплейса Dim.ria.
Как изменилась стоимость аренды в областях Украины?
- Киевская область – 9258 грн;
- Винницкая – 10 650 грн;
- Волынская – 11 133 грн;
- Днепропетровская – 11 480 грн;
- Житомирская – 5 632 грн;
- Закарпатская – 14 198 грн;
- Запорожская – 5 670 грн;
- Ивано-Франковская – 10470 грн;
- Кировоградская – 10 149 грн;
- Львовская – 15 687 грн;
- Николаевская – 5 080 грн;
- Одесская – 8 001 грн;
- Полтавская – 10 476 грн;
- Ровенская – 8 453 грн;
- Сумская – 4 800 грн;
- Тернопольская – 7663 грн;
- Харьковская – 5 820 грн;
- Херсонская – 3 940 грн;
- Хмельницкая – 9 757 грн;
- Черкасская – 10 725 грн;
- Черновицкая – 9 294 грн;
- Черниговская – 5500 грн.
В столице самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7698 грн в Деснянском районе. Самым дорогим остается Печерский район – 32803 грн.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2023-м по сравнению с 2022-м рынок недвижимости восстановился. Например, в октябре 2021-го средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составила $67 тыс., а по состоянию на сегодняшний день – $65,5 тыс.
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