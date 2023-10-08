В Украине взлетели цены на аренду квартир в ряде областей: где дороже всего и как изменилась стоимость

В Киеве стоимость аренды однокомнатной квартиры на конец августа составляла 20,4 тыс. грн. По сравнению с июлем цена выросла на 18%, а с прошлого года – на 42%.

При этом в нескольких других областях и областных центрах стоимость съема жилья снизилась. В частности, в этом году цена аренды упала в Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях, говорится в отчете маркетплейса Dim.ria.

Как изменилась стоимость аренды в областях Украины?

Киевская область – 9258 грн;

Винницкая – 10 650 грн;

Волынская – 11 133 грн;

Днепропетровская – 11 480 грн;

Житомирская – 5 632 грн;

Видео дня

Закарпатская – 14 198 грн;

Запорожская – 5 670 грн;

Ивано-Франковская – 10470 грн;

Кировоградская – 10 149 грн;

Львовская – 15 687 грн;

Николаевская – 5 080 грн;

Одесская – 8 001 грн;

Полтавская – 10 476 грн;

Ровенская – 8 453 грн;

Сумская – 4 800 грн;

Тернопольская – 7663 грн;

Харьковская – 5 820 грн;

Херсонская – 3 940 грн;

Хмельницкая – 9 757 грн;

Черкасская – 10 725 грн;

Черновицкая – 9 294 грн;

Черниговская – 5500 грн.

В столице самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7698 грн в Деснянском районе. Самым дорогим остается Печерский район – 32803 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2023-м по сравнению с 2022-м рынок недвижимости восстановился. Например, в октябре 2021-го средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составила $67 тыс., а по состоянию на сегодняшний день – $65,5 тыс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!