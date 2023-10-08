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В Украине взлетели цены на аренду квартир в ряде областей: где дороже всего и как изменилась стоимость

Владимир Пазий
Рынки и компании
1 минута
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В Украине изменилась стоимость аренды квартир

В Киеве стоимость аренды однокомнатной квартиры на конец августа составляла 20,4 тыс. грн. По сравнению с июлем цена выросла на 18%, а с прошлого года – на 42%.

При этом в нескольких других областях и областных центрах стоимость съема жилья снизилась. В частности, в этом году цена аренды упала в Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях, говорится в отчете маркетплейса Dim.ria.

Как изменилась стоимость аренды в областях Украины?

  • Киевская область – 9258 грн;
  • Винницкая – 10 650 грн;
  • Волынская – 11 133 грн;
  • Днепропетровская – 11 480 грн;
  • Житомирская – 5 632 грн;
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  • Закарпатская – 14 198 грн;
  • Запорожская – 5 670 грн;
  • Ивано-Франковская – 10470 грн;
  • Кировоградская – 10 149 грн;
  • Львовская – 15 687 грн;
  • Николаевская – 5 080 грн;
  • Одесская – 8 001 грн;
  • Полтавская – 10 476 грн;
  • Ровенская – 8 453 грн;
  • Сумская – 4 800 грн;
  • Тернопольская – 7663 грн;
  • Харьковская – 5 820 грн;
  • Херсонская – 3 940 грн;
  • Хмельницкая – 9 757 грн;
  • Черкасская – 10 725 грн;
  • Черновицкая – 9 294 грн;
  • Черниговская – 5500 грн.
Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в разных областях Украины

В столице самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7698 грн в Деснянском районе. Самым дорогим остается Печерский район – 32803 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2023-м по сравнению с 2022-м рынок недвижимости восстановился. Например, в октябре 2021-го средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составила $67 тыс., а по состоянию на сегодняшний день – $65,5 тыс.

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