В Украине кардинально пересчитали стоимость квартир: почему старых цен больше не будет

В 2023-м, по сравнению с 2022-м, рынок недвижимости восстановился. К примеру, в октябре 2021-го средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляла 67 тыс. долларов, а по состоянию на сейчас – 65,5 тыс. долларов (данные lun).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Правда, средняя стоимость квартир на рынке значительно отличается от стоимости квартир, которые удалось продать. То есть владельцы традиционно хотят за свое жилье гораздо больше, чем в результате получат. Если же учитывать стоимость только проданных квартир, однокомнатная квартира стоит 56,5 тыс. долларов.

В то же время, по данным dim.ria, в среднем однокомнатная квартира в Киеве стоит 86,6 тыс. долларов. Средняя цена по Киеву вам ничего не даст. Средняя цена на однокомнатную вам не покажет, за какую цену вы можете купить квартиру где-то не в самом новом ЖК где-нибудь в Святошинском районе или тем более Деснянском, не покажет также, сколько стоит квартира в центре. То есть, если вы узнаете среднюю стоимость между центром и удаленным районом, вы получаете сумму, которой вам будет многовато для покупки жилья не в центре и мало для того, чтобы купить жилье в центре", – рассказывает OBOZREVATEL киевский риелтор Максим.

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По его словам, гораздо полезнее оценивать стоимость недвижимости в конкретном сегменте рынка. За год, по данным dim.ria, в Киеве квартиры подорожали на 9%. Наибольший рост цены произошел в Закарпатской области. Всего за один год цены здесь взлетели на 37,8%, до 51,2 тыс. долларов за однокомнатное жилье. В то же время в Киевской области (без столицы) в среднем квартира стоит 42,9 тыс. долларов, а во Львовской – 61,6 тыс. долларов.

Стоимость недвижимости выросла по всей стране, кроме Херсонской области (данные также не учитывались во временно оккупированных регионах). В Херсонской области за год стоимость однокомнатной квартиры снизилась на 25%, до 24,5 тысячи долларов. Значительно выросла стоимость жилья в гривневом эквиваленте.

Так, в октябре 2021-го однокомнатная квартира в гривне в среднем стоила 1,7 млн грн. На данный момент за такую же квартиру в гривне придется заплатить уже 2,48 млн грн (хотя в долларовом эквиваленте цена и снизилась).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.

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