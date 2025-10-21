В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 520,7 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 24 октября) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

МР Банк;

"Мегабанк";

Банк Сич;

КСГ Банк;

Укрстройинвестбанк;

"Конкорд".

"На этой неделе (20-24 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 520,7 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 169,1 млн грн выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. А кроме того:

на 341,9 млн грн – права требования по кредитам;

на 8,5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 1,2 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

В Украине ликвидируют банк – как получить вклады

В то же время, отметили в фонде, чтобы получить возмещение по своим вкладам, клиенты находящегося в процессе ликвидации "Банка Сич", должны актуализировать свои данные. Такое требование:

Предусмотрено законодательством.

Распространяется на вкладчиков банков, со дня начала процедуры ликвидации которых прошло три года.

Как рассказали в фонде, для актуализации данных вкладчикам банка нужно письменно обратиться по адресу, ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053. К заявлению же нужно приложить ряд документов, полный список которых находится по ссылке.

Напомним: НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Сич" в октябре 2022 года. До этого же – в августе-2022 правление регулятора отнесло учреждение в категорию неплатежеспособных.

Причиной же последнего, отмечалось, стало невыполнение банком в установленный договором срок своих обязательств перед НБУ по кредитам рефинансирования. К чему привела недостаточность средств.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в ФГВФЛ рассказали, что большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,4% от общего количества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!