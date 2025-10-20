Клиентам украинского банка рассказали, как получить вклады: учреждение ликвидируют

Чтобы получить возмещение по своим вкладам, клиенты находящегося в процессе ликвидации "Банка Сич", должны актуализировать свои данные. Такое требование предусмотрено законодательством и распространяется на вкладчиков банков, со дня начала процедуры ликвидации которых прошло три года.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц ФГВФЛ. Там отметил: для актуализации данных вкладчикам банка нужно письменно обратиться в Фонд по адресу, ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053.

К заявлению же нужно приложить ряд документов. В частности:

Подписанное вкладчиком (либо же его представителем или наследником) заявление о выплате гарантированной суммы возмещения.

В заявлении должны указываться фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя или контактный адрес для переписки.

"Заявление, не содержащее всех обязательных реквизитов, остается без рассмотрения", – отметили в ФГВФЛ.

Заверенную личной подписью вкладчика (либо же его представителяем или наследником) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Копию идентификационного кода вкладчика (либо же его представителя вкладчика или наследника) или копию паспорта с отметкой об отказе от получения кода или с данными по этому коду.

Кроме того, подчеркнули в фонде, в отдельных случаях могут понадобиться дополнительные документы. В частности:

В случае обращения в Фонд представителя вкладчика или представителя наследника вкладчика – нотариально заверенную копию доверенности.

В случае обращения наследника вкладчика для получения возмещения на правах наследства – оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство.

Если обращаются родители, усыновители или опекуны ребенка или опекуны (попечители) недееспособного лица, нужно добавить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего статус законного представителя.

В случае замены паспорта – оригинал или нотариально заверенную копию документа о замене паспорта, в котором указаны также заменяемые реквизиты паспорта.

При обнаружении допущенной банком ошибки в реквизитах вкладчика при открытии банковского счета или банковского вклада – копию договора банковского счета или банковского вклада (депозита).

"Копии документов должны быть четкими. По результатам рассмотрения индивидуального обращения вкладчика Фонд персонально информирует заявителя о возобновлении выплат, направляя письменный ответ на адрес, указанный в обращении", – подчеркнули в ФГВФЛ.

При этом там акцентировали: эти условия не касаются выплаты гарантированной суммы наследникам вкладчиков "Банка Сич", которые:

Уже направляли в Фонд документы для возмещения.

Получили ответ о выплате средств.

Ликвидация "Банка Сич": что известно

Напомним: НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Сич" в октябре 2022 года. До этого же – в августе-2022 правление регулятора отнесло учреждение в категорию неплатежеспособных.

Причиной же последнего, отмечалось, стало невыполнение банком в установленный договором срок своих обязательств перед НБУ по кредитам рефинансирования. К чему привела недостаточность средств.

