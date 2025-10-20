Клиентам украинского банка рассказали, как получить вклады: учреждение ликвидируют
Чтобы получить возмещение по своим вкладам, клиенты находящегося в процессе ликвидации "Банка Сич", должны актуализировать свои данные. Такое требование предусмотрено законодательством и распространяется на вкладчиков банков, со дня начала процедуры ликвидации которых прошло три года.
Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц ФГВФЛ. Там отметил: для актуализации данных вкладчикам банка нужно письменно обратиться в Фонд по адресу, ул. Сечевых Стрельцов, 17, г. Киев, 04053.
К заявлению же нужно приложить ряд документов. В частности:
- Подписанное вкладчиком (либо же его представителем или наследником) заявление о выплате гарантированной суммы возмещения.
В заявлении должны указываться фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя или контактный адрес для переписки.
"Заявление, не содержащее всех обязательных реквизитов, остается без рассмотрения", – отметили в ФГВФЛ.
- Заверенную личной подписью вкладчика (либо же его представителяем или наследником) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
- Копию идентификационного кода вкладчика (либо же его представителя вкладчика или наследника) или копию паспорта с отметкой об отказе от получения кода или с данными по этому коду.
Кроме того, подчеркнули в фонде, в отдельных случаях могут понадобиться дополнительные документы. В частности:
- В случае обращения в Фонд представителя вкладчика или представителя наследника вкладчика – нотариально заверенную копию доверенности.
- В случае обращения наследника вкладчика для получения возмещения на правах наследства – оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство.
- Если обращаются родители, усыновители или опекуны ребенка или опекуны (попечители) недееспособного лица, нужно добавить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего статус законного представителя.
- В случае замены паспорта – оригинал или нотариально заверенную копию документа о замене паспорта, в котором указаны также заменяемые реквизиты паспорта.
- При обнаружении допущенной банком ошибки в реквизитах вкладчика при открытии банковского счета или банковского вклада – копию договора банковского счета или банковского вклада (депозита).
"Копии документов должны быть четкими. По результатам рассмотрения индивидуального обращения вкладчика Фонд персонально информирует заявителя о возобновлении выплат, направляя письменный ответ на адрес, указанный в обращении", – подчеркнули в ФГВФЛ.
При этом там акцентировали: эти условия не касаются выплаты гарантированной суммы наследникам вкладчиков "Банка Сич", которые:
- Уже направляли в Фонд документы для возмещения.
- Получили ответ о выплате средств.
Ликвидация "Банка Сич": что известно
Напомним: НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Банк Сич" в октябре 2022 года. До этого же – в августе-2022 правление регулятора отнесло учреждение в категорию неплатежеспособных.
Причиной же последнего, отмечалось, стало невыполнение банком в установленный договором срок своих обязательств перед НБУ по кредитам рефинансирования. К чему привела недостаточность средств.
