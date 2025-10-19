В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы 8 банков. Однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Стартовая цена составляет пула 35,74 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что запланирована продажа активов таких банков:

"Банк Форвард".

"МР Банк".

"Мегабанк".

Проминвестбанк.

КСГ Банк.

"Айбокс банк".

"Конкорд".

Укрстройинвестбанк.

В целом, отмечается, в состав пула включено более 42 тыс. активов. При этом почти 80% портфеля (по сумме задолженности) составляют кредиты, просроченные более чем на 3 года.

"Почти 99,3% активов (по сумме) являются беззалоговыми. Еще 0,7% обеспечены автотранспортными средствами, местонахождение которых не установлено", – говорится в сообщении.

Торги пройдут на площадке "Прозорро.Продажи". Средства, вырученные от продажи активов будут направлены на расчет с кредиторами банков.

"Участие в торгах могут принять физические и юридические лица, кроме должников и поручителей по выставленным на продажу договорам, РФ и лицам, связанным с государством-агрессором. Также покупателями могут быть физические или юридические лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", – рассказали в фонде.

Каким банкам доверяют украинцы

Ранее же в ФГВФЛ сообщили, что большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,4% от общего количества.

Еще 20,9% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 56,99% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 41,09%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,58% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,97%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

