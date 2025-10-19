В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы 8 банков. Однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Стартовая цена составляет пула 35,74 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что запланирована продажа активов таких банков:
- "Банк Форвард".
- "МР Банк".
- "Мегабанк".
- Проминвестбанк.
- КСГ Банк.
- "Айбокс банк".
- "Конкорд".
- Укрстройинвестбанк.
В целом, отмечается, в состав пула включено более 42 тыс. активов. При этом почти 80% портфеля (по сумме задолженности) составляют кредиты, просроченные более чем на 3 года.
"Почти 99,3% активов (по сумме) являются беззалоговыми. Еще 0,7% обеспечены автотранспортными средствами, местонахождение которых не установлено", – говорится в сообщении.
Торги пройдут на площадке "Прозорро.Продажи". Средства, вырученные от продажи активов будут направлены на расчет с кредиторами банков.
"Участие в торгах могут принять физические и юридические лица, кроме должников и поручителей по выставленным на продажу договорам, РФ и лицам, связанным с государством-агрессором. Также покупателями могут быть физические или юридические лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", – рассказали в фонде.
Каким банкам доверяют украинцы
Ранее же в ФГВФЛ сообщили, что большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,4% от общего количества.
Еще 20,9% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.
При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 56,99% от общего числа.
Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 41,09%.
Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,58% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,97%.
